تواصل الشرطة الأميركية في ولاية أوهايو عمليات البحث عن مشتبه بهم، بعد وقوع حادث إطلاق نار قرب مهرجان محلي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

ووفقًا لما نقلته سكاي نيوز؛ قالت شرطة مدينة توليدو، في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن عناصرها عثروا على عدد من ضحايا إطلاق النار بالقرب من مهرجان "أولد ويست إند"، وذلك عقب تلقي بلاغات عن الحادث.

وأضافت الشرطة أن عددًا من المصابين جرى نقلهم إلى مرافق طبية قريبة لتلقي العلاج، دون الكشف حتى الآن عن العدد النهائي للضحايا أو طبيعة إصاباتهم.

وأعلنت شرطة توليدو إطلاق عملية بحث مكثفة عن المشتبه به أو المشتبه بهم، داعية السكان والزوار إلى تجنب المنطقة حتى انتهاء التحقيقات.

ويأتي الحادث في ظل استمرار حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، مع تكرار مثل هذه الوقائع التي تسفر سنويًا عن سقوط ضحايا نتيجة انتشار الأسلحة النارية.