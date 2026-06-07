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فيديو الغش من الشرفة ينتهي بضبط سيدة أمام لجنة امتحانات بالدقهلية

كتب : علاء عمران

01:47 ص 07/06/2026

كشف ملابسات واقعة تلقين طالب إجابات الامتحان بالدق

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بمحاولة تلقين نجلها إجابات الامتحان من خارج إحدى اللجان بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة الكردي بالدقهلية. وتبين أنه بتاريخ 6 يونيو الجاري، تواجدت أمام إحدى اللجان بأحد المعاهد الكائنة ببندر منية النصر، وقامت بتلقين نجلها إجابات أسئلة الامتحان بصوت مرتفع من الشرفة الخلفية للجنة.

واعترفت السيدة بارتكاب الواقعة عند مواجهتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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وزارة الداخلية النيابة العامة طريقة للغش امتحان تلقين إجابات الدقهلية

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