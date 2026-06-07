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محاكمة المتهمين بقتل محامٍ داخل منزله بحلوان بسبب سرقة هاتف

كتب : صابر المحلاوي

06:00 ص 07/06/2026

محاكمة المتهمين بقتل محامٍ داخل منزله بحلوان بسبب

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تواصل المحكمة المختصة، اليوم، نظر محاكمة المتهمين في واقعة مقتل محامٍ داخل منزله بمنطقة حلوان، بعد اتهامهم بالتورط في اقتحام مسكنه والتسبب في وفاته إثر مشاجرة تطورت إلى جريمة.

تفاصيل واقعة مقتل محامٍ بحلوان

كشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت عقب سرقة هاتف محمول من أحد المتهمين على يد فتاة، قبل أن يشتبه في وجودها داخل العقار محل سكن المجني عليه، ما دفع المتهمين للتوجه إلى المكان.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تربطهم علاقة صداقة بالفتاة، وأنهم توجهوا للبحث عنها داخل العقار، إلا أن الأمر تطور إلى اعتداء انتهى بمقتل المحامي داخل مسكنه.

واعترف المتهمون بظروف الواقعة، مؤكدين أنهم لم يقصدوا المجني عليه تحديدًا، وإنما كانوا يبحثون عن الفتاة داخل العقار محل الحادث.

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حلوان مقتل محامٍ سرقة هاتف محكمة الجنايات

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