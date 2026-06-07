أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس والظواهر الجوية المصاحبة له اليوم الأحد، محذرة من تقلبات متباينة تشمل شبورة مائية كثيفة ونشاطاً للرياح المثيرة للأتربة، ومشددة على ضرورة توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الظواهر.

ووفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار نهاراً على شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين تشتد وطأة الحرارة لتصبح الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، ويميل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس الفعلي عن درجات الحرارة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

شبورة مائية صباحية وفرص أمطار خفيفة

وفيما يتعلق بالظواهر المائية، حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفي سياق متصل، تشير خرائط الطقس إلى وجود فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20%، وذلك على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة أخرى لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، والتي قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على سير الحياة اليومية.

نشاط للرياح المحملة بالأتربة وتراجع في الرؤية

كما رصدت الهيئة نشاطاً ملحوظاً لحركة الرياح في عدة مناطق، منها القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث يسود نشاط للرياح أحياناً تتراوح سرعتها ما بين (30 إلى 40) كم/ساعة.

أما شمال الصعيد وجنوب سيناء والسلوم وسيوة، فتشهد رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفاوتة.

أما وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، فتسود توقعات بهبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين (40 إلى 50) كم/ساعة، مما قد يؤدي إلى انخفاض واضح في مدى الرؤية الأفقية على الطرق.