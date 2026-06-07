

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة صاحبه لتنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد أحد الأشخاص.

وبالفحص، أمكن تحديد المشكو في حقه، وتبين أنه مدير وشريك بشركة لتعبئة المواد الغذائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس في 38 قضية، من أبرزها قضايا تزوير وتبديد وشيكات وضرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائه وضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.