"يد واحدة لحماية مصر".. كواليس المعايشة القتالية بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية

كتب : علاء عمران

02:43 م 16/04/2026
    المعايشة القتالية بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية (1)
    المعايشة القتالية بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية (4)
    المعايشة القتالية بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية (5)
    المعايشة القتالية بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية (6)
    المعايشة القتالية بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية (3)
    المعايشة القتالية بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية (7)
    المعايشة القتالية بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية (8)

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظمت وزارة الداخلية برنامجاً متميزاً للمعايشة بين طلاب كلية الشرطة وطلاب الكلية الحربية، وذلك انطلاقاً من الحرص على توحيد المفاهيم التدريبية وترسيخ أطر التواصل بين جناحي أمن الوطن (الشرطة والقوات المسلحة)، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على حماية مقدرات الدولة واستقرارها.

تدريبات تكتيكية ومواجهة حروب الجيل الخامس

شهدت الفعاليات تدريبات مشتركة مكثفة بدأت باللياقة البدنية، وامتدت لميادين التدريب القتالي بأكاديمية الشرطة، حيث أظهر الطلاب تناغماً كبيراً في تنفيذ المهام الأمنية والرماية التكتيكية.

كواليس المعايشة القتالية بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية

كما تضمن البرنامج محاضرات علمية حول المتغيرات الإقليمية ومخاطر حروب الجيلين الرابع والخامس وسبل مواجهة الشائعات، بالإضافة إلى زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل المتطورة، وميادين المحاكاة الفنية، مما يعزز الروابط الإنسانية والمهنية بين أبطال المستقبل في الكليتين.

وزارة الداخلية أخبار الحوادث طلاب كلية الشرطة طلاب الكلية الحربية

