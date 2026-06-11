كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام 9 شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وإيهامهم بالقدرة على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وضبطت بحوزتهم جوازات سفر للمواطنين وصوراً ضوئية منها، وتأشيرات توظيف، وأكلاشيهات، وكروت دعاية، ودفاتر طلبات توظيف، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة تبين بفحصها احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي.

اعترافات المتهمين ومصادرة أحراز شركات التوظيف الوهمية

أقر المتهمون خلال مواجهتهم بالتحريات بنشاطهم الإجرامي في النصب على الراغبين في السفر للعمل بالخارج بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

اتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا

القبض على جولي أمين مجددا.. تطور جديد في قضية صبري نخنوخ





بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟

"سبه على سبيل المزاح".. الداخلية تكشف كواليس فيديو أجنبي ومجند في مترو العباسية