

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ملاكي" باختطاف طفل والاصطدام بقائد دراجة نارية حال هروبه بمحافظة الإسكندرية، حيث باشرت الفرق الفنية فحص المقطع وتحديد هوية الأطراف.

تبين بالفحص الأمني أنه بتاريخ 13 مايو المنقضي، تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من ربة منزل بتضررها من زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وطردها من مسكنهما رفقة نجليها إثر خلافات زوجية، حيث أفادت بأن زوجها حضر لرؤية طفلهما بمحل شقيقها وقام باصطحابه داخل سيارة قيادة شقيقه ولاذا بالفرار.

خلافات زوجية وصدم دراجة نارية بالعامرية

ضبطت القوات السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، كما ألقت القبض على مرتكبي الواقعة "زوج الشاكية وشقيقه" ويعملان مزارعاً وعاملاً، وبمواجهتهما بالأدلة اعترفا بارتكاب الواقعة واصطدامهما بقائد دراجة نارية دون قصد أثناء محاولتهما الفرار بالسيارة من موقع الحادث.

أيد قائد الدراجة النارية "فني صيانة" أقوال المتهمين عقب سؤاله، حيث أكد عدم حدوث إصابات له جراء الاصطدام، بينما اتهمهما بإحداث تلفيات مادية بالدراجة قيادته، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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