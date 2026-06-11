مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 اليوم الخميس الموافق 11 يونيو، حذر خبراء في شؤون العمل من مجموعة من التحديات التي قد تواجه أصحاب الشركات والمؤسسات خلال فترة البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

نصائح الخبراء لأصحاب العمل في كأس العالم



وأكد الخبراء في تصريحات عبر موقع jdsupra أن انطلاق كأس العالم سينعكس بشكل مباشر على بيئات العمل في ظل إقامة المباريات خلال ساعات الدوام الرسمية، وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات الغياب ومتابعة المباريات أثناء العمل، إضافة إلى تحديات قانونية وإدارية أخرى.



وأشار التقرير إلى أن أول الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الأعمال تتمثل في التعامل مع كأس العالم باعتباره حدثاً عادياً، رغم امتداد البطولة لخمسة أسابيع وإقامتها خلال ساعات العمل.



وشدد الخبراء على ضرورة تطبيق السياسات الداخلية بصورة متساوية بين جميع الموظفين، مع إمكانية توفير مساحات مشاهدة أو جداول عمل مرنة للحفاظ على الروح المعنوية.



كما حذر التقرير من عدم الاستعداد لموجة طلبات الإجازات والغيابات المتوقعة خلال البطولة، مؤكداً على أهمية تدريب المديرين على التعامل مع هذه الحالات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وتجنب التعليقات التي تفسر على أنها تمييز أو استهداف للموظفين.



وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى المخاطر المرتبطة بالمراهنات والمسابقات داخل أماكن العمل، خاصة مع الانتشار الواسع لتطبيقات المراهنات الرياضية.



ونصح الخبراء الشركات بتنظيم مسابقات مجانية برعاية المؤسسة بدلاً من الرهانات المالية، مع التأكيد على الالتزام بسياسات العمل المعمول بها.



وحذر الخبراء أيضاً من احتمالات وقوع تجاوزات أو مضايقات مرتبطة بالانتماءات الوطنية للموظفين، في ظل مشاركة 48 دولة في البطولة.



كما أكد على ضرورة تحديث سياسات مكافحة التمييز والتحرش وضمان المساواة في منح الإجازات أو تطبيق العقوبات التأديبية دون النظر إلى الخلفيات أو الجنسيات المختلفة.



واختتم بالإشارة إلى أن الشركات العاملة في المدن المستضيفة للمباريات ستكون أمام تحديات إضافية تتعلق بزيادة الطلب على العمالة والخدمات، وهو ما يتطلب مراجعة أنظمة العمل الإضافي وإجراءات السلامة والتشغيل قبل انطلاق المنافسات، لتجنب أي مخالفات قانونية أو تشغيلية خلال الحدث العالمي.

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