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الرئيس الأمريكي يجدد رفضه للمواطنة بالولادة

كتب : وكالات

07:28 م 11/06/2026

دونالد ترامب

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مجددا رفضه الحصول على الجنسية بالولادة.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تعيش بقيود حق المواطنة بالولادة.

وأضاف ترامب، "إنها غير مستدامة اقتصاديا، أو من أي ناحية أخرى، ولا توجد دولة أخرى ذات شأن في العالم تفعل ذلك".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، أمس الأربعاء، بدء رفض التأشيرات السياحية التي تمنح للراغبين في الولادة في الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنه في عهد ترامب، تدافع عن سلامة الجنسية الأمريكية من خلال إنهاء مخططات سياحة المواليد غير القانونية.

وأكدت الوزارة الأمريكية أنه لا يسمح لأي أجنبي بالحصول على تأشيرة زيارة لغرض أساسي يتمثل في الحصول على الجنسية الأمريكية لطفل عن طريق الولادة في الولايات المتحدة.

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دونالد ترامب المواطنة بالولادة ولادة السياحة الخارجية الأمريكية

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الرئيس الأمريكي يجدد رفضه للمواطنة بالولادة

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