فيديو وثق الواقعة.. ضبط شبكة صغيرة لبيع الوقود في شوارع أكتوبر

كتب : علاء عمران

01:39 م 15/04/2026 تعديل في 01:45 م

ضبط شبكة صغيرة لبيع الوقود

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بائعين متجولين وعامل محطة وقود لاتهامهم بالاتجار في المواد البترولية بأكتوبر بدون ترخيص وبأسعار مرتفعة.

ضبط المتورطين في بيع الوقود بشوارع أكتوبر

وفق بيان لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تبين أنه عقب رصد مقطع فيديو يوثق الواقعة، حيث ضُبط بحوزتهم 60 لتر بنزين فوريًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين لضمان حماية السلع المدعمة من التلاعب بقلب الشارع المصري.

اعترافات المتورطين في بيع الوقود بأكتوبر

كشفت التحريات الأمنية ملابسات الفيديو الذي رصد نشاط بائعين من محافظة الفيوم بقلب مدينة أكتوبر، ومن جانب آخر اعترف المتهمان بتحصلهما على الوقود من عامل بمحطة بنزين بالجيزة، واستهدف المتهمون بيع مواد بترولية بأكتوبر بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

سقوط بائعين وعامل بمحطة وقود متورطين في بيع الوقود بأكتوبر

نجح رجال المباحث في ضبط بائعين وعامل محطة الوقود (مقيم بالمنيا) في قبضة رجال المباحث، وأقر العامل بتسهيل حصولهم على المحروقات مقابل مبالغ مالية.

جرى تحري المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية السوق السوداء أكتوبر مواد بترولية

