الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9

كتب : محمد عبدالناصر

11:37 ص 15/04/2026
    الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9 (1)
    الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9 (3)
    الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9 (2)
    الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9 (5)
    الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9 (4)
    الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9 (6)
    الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9 (7)
    الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9 (10)
    الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9 (9)

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن وحدة الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت مؤخرًا تداول أخبار ومواد إعلامية متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بفتح باب الحجز لوحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وفي هذا السياق، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن ما يتم تداوله غير دقيق، مشيرة إلى أن الصندوق يعتزم بالفعل طرح إعلان جديد سكن لكل المصريين 9 خلال عام 2026، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي للطرح أو وضع الاشتراطات الخاصة به.

وأضافت أن الصندوق يلتزم بنهج ثابت يتمثل في طرح إعلان كل عام، بما يتيح الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» والحصول على وحدة سكنية مناسبة.

وأشارت مي عبدالحميد إلى أن تحديد موعد الطرح يتم وفق أساليب علمية حيث يتم إجراء دراسة لاختيار التوقيت الأنسب للإعلان عن الطرح الجديد، موضحة أنه يجري حاليًا دراسة مختلف عناصر المشروع، بما يشمل تكلفة تنفيذ الوحدات، تمهيدًا لتحديد أسعار البيع والاشتراطات المالية، ومن بينها قيمة الدعم النقدي، على أن يتم الإعلان عن موعد الطرح والتفاصيل كاملة فور الانتهاء من تلك الدراسات.

وناشدت مي عبدالحميد ودعم التمويل العقاري، المواطنين بالاعتماد على القنوات الرسمية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الأخبار الصحيحة والدقيقة بشأن الطروحات المختلفة الخاصة بالصندوق، وذلك للحد من انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب سيارة عمال بأسيوط
أخبار المحافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب سيارة عمال بأسيوط
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
أخبار العقارات

الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
تمهيداً لجولة "إسلام آباد 2".. رئيس وزراء باكستان يزور السعودية وقطر وتركيا
شئون عربية و دولية

تمهيداً لجولة "إسلام آباد 2".. رئيس وزراء باكستان يزور السعودية وقطر وتركيا
سلمه رسالة خطية للسيسي.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي ونظيره الرواندي
جامعات ومعاهد

سلمه رسالة خطية للسيسي.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي ونظيره الرواندي
بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول

