أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن منظومة الاستعداد المسبق تُعد أحد أهم الركائز التنظيمية لموسم حج 1447 هـ، لما لها من دور محوري في رفع كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات للحجاج، ضمن توجه شامل للتحول الرقمي في إدارة رحلات الحج.

وشددت غرفة السياحة، بحسب بيانها، الأربعاء، على ضرورة التزام جميع الشركات السياحية بسرعة ودقة إدخال البيانات عبر المنظومة الإلكترونية للحج في مصر والسعودية، بما يضمن تنظيمًا أكثر انضباطًا وتقديم خدمات متكاملة للحجاج منذ لحظة الوصول وحتى العودة.

وأوضح مسؤولو لجنة السياحة الدينية، أن المنظومة تعتمد بشكل أساسي على البيانات المسجلة في ترتيب الخدمات، بداية من الاستقبال والإقامة وحتى التنقل داخل المشاعر المقدسة، وهو ما يرفع كفاءة التشغيل ويقلل من أي معوقات محتملة.

وأكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن دقة البيانات تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح الموسم، مشيرًا إلى أنها تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للحاج طوال رحلته.

وأضاف أن الغرفة تتابع بشكل مستمر مع الشركات السياحية لضمان الالتزام الكامل بإدخال البيانات في التوقيتات المحددة وبالشكل الصحيح، ضمن منظومة عمل متكاملة مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن دقة البيانات تسهم في تسهيل إجراءات السفر والوصول والعودة، وتسليم بطاقات نسك فور الوصول، بما يقلل من التكدسات ويحقق انسيابية في الخدمات داخل المشاعر المقدسة.

كما أوضح أن البيانات الدقيقة تساعد في تحسين إدارة الحشود وتحديد أماكن الإقامة بدقة، بما يضمن توفير بيئة أكثر راحة وأمانًا للحجاج.

وحذر من أن أي خطأ في البيانات قد يؤدي إلى إرباك منظومة الخدمات، وقد ينعكس سلبًا على تجربة الحاج، مؤكدًا ضرورة المراجعة الدقيقة قبل التسجيل النهائي.

ودعا الشركات السياحية إلى ضرورة مراجعة البيانات بدقة متناهية والتأكد من صحتها بنسبة 100%، مع الالتزام بسرعة الانتهاء من تسجيلها في المواعيد المحددة، بما يعكس احترافية الشركات وحرصها على تقديم أفضل خدمة ممكنة.

وأكد على استمرار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار وجميع الجهات المعنية، لضمان خروج موسم الحج بصورة منظمة تليق بمكانة السياحة المصرية.