"الجبهة الوطنية" يطلق أول حوار مجتمعي لتعديل قانون الأسرة

كتب : أحمد الجندي

03:48 م 15/04/2026

حزب الجبهة الوطنية

قال بيان صادر عن حزب الجبهة الوطنية، إن الحزب سيعقد السبت المقبل أول جلسة للحوار المجتمعي الموسع تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة”، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ في ٢٦ مارس الماضي إلى المجلس حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية؛ والذي يطالب فيه بتعديل ترتيب الحضانة وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية وتنظيم الاستضافة.. وكذلك اقتراحه الخاص بتأسيس مجلس أعلى للأسرة.

وبحسب بيان، وجه الحزب الدعوة لعدد من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين، عن جروبات الرؤية والأمهات المعيلات والمهتمين بالشأن الاجتماعي؛ كما سيشارك في الجلسة الأولى عدد من قيادات الحزب وممثليه بمجلسي الشيوخ والنواب.



سرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية

أشاد الحزب بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ الأسرة المصرية ويعيد التماسك إليها؛ وهو التوجيه الذي اعتبره الحزب خطوة حاسمة لإنهاء نزاعات أسرية لا يدفع ثمنها سوى الأطفال والمجتمع ككل.

مشاركة واسعة من كافة المهتمين بالقضية

يعول الحزب على الحوار المجتمعي الذي سيعقده ويشهد مشاركة واسعة من كافة المهتمين بالقضية؛ أن يكون بمخرجاته إضافة حقيقية تسهم في صياغة رؤى متكاملة نحو قانون أكثر حفاظا على مصلحة الأسرة المصرية.

