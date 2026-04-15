إعلان

قرار قضائي جديد بشأن "عريس البراجيل" في قضية مقتل الطفلة رقية

كتب : رمضان يونس

02:42 م 15/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم تأجيل محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"عريس البراجيل"، في اتهامه بقتل الطفلة "رقية" رمضان، خلال حفل زفافه، وذلك إلى جلسة صباح باكر، لاستكمال الإجراءات والاستعانة بالمساعدات الفنية.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم "حسن. ا" قتل المجني عليها الطفلة "رقية مصطفى" عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك أثناء احتفاله بزفافه وسط جمع من المدعوين والمارة.

وأوضحت التحقيقات أنه أخرج سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه، وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء على سبيل اللهو والابتهاج، دون مراعاة لقواعد الحذر، ما أدى إلى إصابة الطفلة بإحدى الطلقات، فسقطت أرضًا وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها وفق تقرير الصفة التشريحية.

اتهامات بالقتل وحيازة سلاح.. تطورات قضية عريس البراجيل

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن (طبنجة) بدون ترخيص، وإحراز ذخيرة، وإطلاق أعيرة نارية داخل المدن، على النحو المبين بالتحقيقات.

عريس البراجيل محكمة جنايات الجيزة النيابة العامة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

