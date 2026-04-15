

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم تأجيل محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"عريس البراجيل"، في اتهامه بقتل الطفلة "رقية" رمضان، خلال حفل زفافه، وذلك إلى جلسة صباح باكر، لاستكمال الإجراءات والاستعانة بالمساعدات الفنية.

الجنايات تؤجل نظر قضية مقتل الطفلة رقية أثناء حفل زفاف

وذكرت النيابة العامة أن المتهم "حسن. ا" قتل المجني عليها الطفلة "رقية مصطفى" عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك أثناء احتفاله بزفافه وسط جمع من المدعوين والمارة.

وأوضحت التحقيقات أنه أخرج سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه، وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء على سبيل اللهو والابتهاج، دون مراعاة لقواعد الحذر، ما أدى إلى إصابة الطفلة بإحدى الطلقات، فسقطت أرضًا وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها وفق تقرير الصفة التشريحية.

اتهامات بالقتل وحيازة سلاح.. تطورات قضية عريس البراجيل

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن (طبنجة) بدون ترخيص، وإحراز ذخيرة، وإطلاق أعيرة نارية داخل المدن، على النحو المبين بالتحقيقات.

