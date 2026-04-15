ترامب: الصين سعيدة للغاية لأنني أفتح مضيق هرمز ورئيسها "سيعانقني بحرارة"

كتب : محمد جعفر

02:28 م 15/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب إن الصين "سعيدة للغاية" لأن الولايات المتحدة تعمل على فتح مضيق هرمز وقد وافقت على عدم إرسال أسلحة إلى إيران.

كتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "الصين سعيدة للغاية بفتح مضيق هرمز بشكل دائم، أفعل ذلك من أجلهم أيضاً، ومن أجل العالم، لن يتكرر هذا الوضع أبداً، لقد وافقوا على عدم إرسال أسلحة إلى إيران".

وقال إنه يتوقع "عناقاً حاراً" من الرئيس الصيني شي جين بينج عندما يلتقيه خلال رحلة مقررة إلى بكين في مايو.

كتب ترامب: "سيُعانقني الرئيس شي عناقًا حارًا عندما أصل إلى هناك خلال أسابيع قليلة، نحن نعمل معًا بذكاء وكفاءة عالية! أليس هذا أفضل من القتال؟ لكن تذكروا، نحن بارعون جدًا في القتال، إذا اضطررنا لذلك وأفضل بكثير من أي شخص آخر".

دونالد ترامب شي جين بينج فتح مضيق هرمز الأسلحة الصينية لإيران رحلة ترامب إلى بكين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حرب إيران.. طهران ترفض شروط واشنطن وتتمسك بحق التخصيب
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. طهران ترفض شروط واشنطن وتتمسك بحق التخصيب
تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
اقتصاد

تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
فيفا يعلن الموعد النهائي لتسليم قوائم المنتخبات في كأس العالم 2026
رياضة محلية

فيفا يعلن الموعد النهائي لتسليم قوائم المنتخبات في كأس العالم 2026
لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
شئون عربية و دولية

لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
أخبار مصر

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب

لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير