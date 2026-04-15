قال الرئيس دونالد ترامب إن الصين "سعيدة للغاية" لأن الولايات المتحدة تعمل على فتح مضيق هرمز وقد وافقت على عدم إرسال أسلحة إلى إيران.

كتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "الصين سعيدة للغاية بفتح مضيق هرمز بشكل دائم، أفعل ذلك من أجلهم أيضاً، ومن أجل العالم، لن يتكرر هذا الوضع أبداً، لقد وافقوا على عدم إرسال أسلحة إلى إيران".

وقال إنه يتوقع "عناقاً حاراً" من الرئيس الصيني شي جين بينج عندما يلتقيه خلال رحلة مقررة إلى بكين في مايو.

كتب ترامب: "سيُعانقني الرئيس شي عناقًا حارًا عندما أصل إلى هناك خلال أسابيع قليلة، نحن نعمل معًا بذكاء وكفاءة عالية! أليس هذا أفضل من القتال؟ لكن تذكروا، نحن بارعون جدًا في القتال، إذا اضطررنا لذلك وأفضل بكثير من أي شخص آخر".