قضت محكمة الأسرة برفض الاستئناف المقدم من اللاعب إبراهيم سعيد، على حكم إلزامه بدفع مبلغ 245 ألف جنيه نفقة ومصاريف لابنتيه.

تطورات جديدة في قضية إبراهيم سعيد أمام محكمة الأسرة

وكانت المحكمة المختصة قد حددت جلسة 4 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بالامتناع عن سداد نفقة بناته.

كما كانت محكمة أسرة النزهة بمصر الجديدة قد قضت سابقًا بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، في الدعوى المقامة من طليقته، بشأن نفقة متجمدة بلغت قيمتها 150 ألف جنيه.

استمرار أزمات النفقة تطارد لاعب منتخب مصر السابق

وتحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، حيث أجلت المحكمة في جلسات سابقة نظر الدعوى لحين إعلان اللاعب قانونيًا بأمر الدفع أو الحبس، وفقًا للإجراءات المتبعة في قضايا الأحوال الشخصية.