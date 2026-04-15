رفض استئناف إبراهيم سعيد على حكم إلزامه بدفع 245 ألف جنيه نفقة لابنتيه

كتب : أحمد عادل

02:39 م 15/04/2026 تعديل في 02:42 م

قضت محكمة الأسرة برفض الاستئناف المقدم من اللاعب إبراهيم سعيد، على حكم إلزامه بدفع مبلغ 245 ألف جنيه نفقة ومصاريف لابنتيه.

وكانت المحكمة المختصة قد حددت جلسة 4 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بالامتناع عن سداد نفقة بناته.

كما كانت محكمة أسرة النزهة بمصر الجديدة قد قضت سابقًا بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، في الدعوى المقامة من طليقته، بشأن نفقة متجمدة بلغت قيمتها 150 ألف جنيه.

وتحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، حيث أجلت المحكمة في جلسات سابقة نظر الدعوى لحين إعلان اللاعب قانونيًا بأمر الدفع أو الحبس، وفقًا للإجراءات المتبعة في قضايا الأحوال الشخصية.

