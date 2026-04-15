كشف المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل المبالغ والأحكام القضائية الصادرة ضد موكله.

وقال رشوان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن الأحكام الصادرة ضد موكله بمبالغ النفقة المستحقة لابنتيه وطليقته بلغت قرابة مليون جنيه، بينما تجاوز عدد القضايا المقامة ضده 45 قضية.

أزمات النفقة تتصاعد.. تفاصيل صادمة في قضايا إبراهيم سعيد

وأضاف أن آخر تلك الأحكام قضى بإلزامه بدفع 245 ألف جنيه مصروفات دراسية لابنتيه، بالإضافة إلى القضايا المقرر نظرها خلال شهر مايو المقبل.

وأشاد رشوان بتوجيهات الرئيس السيسي لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن موكله، رغم كونه شخصية عامة، تضرر من القانون الحالي بسبب كثرة القضايا المقامة ضده.

دفاع اللاعب يكشف أرقامًا مثيرة في قضايا النفقة

قضت محكمة الأسرة برفض الاستئناف المقدم من اللاعب إبراهيم سعيد على حكم إلزامه بدفع مبلغ 245 ألف جنيه نفقة مصاريف ابنتيه.

وفي قضية أخرى، كانت محكمة الأسرة قد حددت جلسة 4 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بالامتناع عن سداد نفقة بناته.

وفي وقت سابق، كانت محكمة أسرة النزهة بمصر الجديدة قد قضت بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، في الدعوى المقامة من طليقته، بشأن نفقة متجمدة بلغت قيمتها 150 ألف جنيه.

وتحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، حيث كانت المحكمة قد أجلت في جلسات سابقة نظر الدعوى لحين إعلان اللاعب قانونيًا بأمر الدفع أو الحبس، وفقًا للإجراءات المتبعة في قضايا الأحوال الشخصية.

