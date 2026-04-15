إعلان

دفاع إبراهيم سعيد: مبالغ النفقة وصلت لقرابة مليون جنيه.. و45 قضية مقامة ضده

كتب : أحمد عادل

03:12 م 15/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل المبالغ والأحكام القضائية الصادرة ضد موكله.
وقال رشوان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن الأحكام الصادرة ضد موكله بمبالغ النفقة المستحقة لابنتيه وطليقته بلغت قرابة مليون جنيه، بينما تجاوز عدد القضايا المقامة ضده 45 قضية.

وأضاف أن آخر تلك الأحكام قضى بإلزامه بدفع 245 ألف جنيه مصروفات دراسية لابنتيه، بالإضافة إلى القضايا المقرر نظرها خلال شهر مايو المقبل.
وأشاد رشوان بتوجيهات الرئيس السيسي لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن موكله، رغم كونه شخصية عامة، تضرر من القانون الحالي بسبب كثرة القضايا المقامة ضده.

قضت محكمة الأسرة برفض الاستئناف المقدم من اللاعب إبراهيم سعيد على حكم إلزامه بدفع مبلغ 245 ألف جنيه نفقة مصاريف ابنتيه.

وفي قضية أخرى، كانت محكمة الأسرة قد حددت جلسة 4 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بالامتناع عن سداد نفقة بناته.
وفي وقت سابق، كانت محكمة أسرة النزهة بمصر الجديدة قد قضت بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، في الدعوى المقامة من طليقته، بشأن نفقة متجمدة بلغت قيمتها 150 ألف جنيه.

وتحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، حيث كانت المحكمة قد أجلت في جلسات سابقة نظر الدعوى لحين إعلان اللاعب قانونيًا بأمر الدفع أو الحبس، وفقًا للإجراءات المتبعة في قضايا الأحوال الشخصية.

أحدث الموضوعات

تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
اقتصاد

تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
حرب إيران.. طهران ترفض شروط واشنطن وتتمسك بحق التخصيب
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. طهران ترفض شروط واشنطن وتتمسك بحق التخصيب
تغييرات كبرى في الطريق.. 5 أبراج على موعد مع تحولات مصيرية
علاقات

تغييرات كبرى في الطريق.. 5 أبراج على موعد مع تحولات مصيرية
فيفا يعلن الموعد النهائي لتسليم قوائم المنتخبات في كأس العالم 2026
رياضة محلية

فيفا يعلن الموعد النهائي لتسليم قوائم المنتخبات في كأس العالم 2026
الحكومة: حوافز استثنائية لجذب شركات السيارات وتوسيع التصنيع المحلي
أخبار مصر

الحكومة: حوافز استثنائية لجذب شركات السيارات وتوسيع التصنيع المحلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير