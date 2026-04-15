خناقة "كمبوند الفردوس".. 22 أبريل الفصل في استئناف متهمين على حكم حبسهما

كتب : رمضان يونس

03:06 م 15/04/2026

تأجيل استئناف متهمين قضية كمبوند الفردوس

قررت محكمة مستأنف جنح السادس من أكتوبر بالجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف متهمين على حكم إدانتهما بالحبس سنة و6 أشهر، في اتهامهما بالاعتداء على سائق داخل كمبوند الفردوس وإتلاف سيارته، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفردوس"، إلى جلسة 22 أبريل الجاري، لتقديم مستندات في الدعوى.

وكانت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر قد أصدرت حكمًا بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة سنة واحدة، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، عن تهمة الضرب، كما قضت بحبسهم 6 أشهر عن تهمة الإتلاف، مع كفالة مالية 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة.

كما أدانت المحكمة المتهم الأول (الأب) بالحبس 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، وغرامة ألف جنيه، مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

فيما اكتفت المحكمة بتغريم المتهمة الرابعة مبلغ 10 آلاف جنيه، في واقعة السب والقذف.

وكانت نيابة أكتوبر الكلية، برئاسة المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول بالجيزة، قد أحالت القضية رقم 1370 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والمقيدة برقم 351 لسنة 2025، والمتهم فيها موظف بالمعاش وزوجته ونجلاه، إلى المحاكمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها إتلاف سيارة المجني عليه "إسماعيل عبد الغني" عمدًا، والتعدي عليه بالضرب، والسب والقذف، وحيازة سلاح.

وفي وقت سابق، قررت نيابة أول وثالث أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، فيما أُخلي سبيل الزوجة بضمان محل إقامتها.

وكشف التقرير الطبي المبدئي للمجني عليه أنه أصيب بكدمات أعلى فروة الرأس وكدمات بالأذن اليمنى وأجزاء متفرقة بالجسم، نتيجة الاعتداء عليه داخل كمبوند الفردوس. وأشار التقرير إلى أن حالته لا تستدعي أكثر من 21 يومًا للعلاج.

اقرأ أيضا:

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كمبوند الفردوس النيابة العامة مشاجرة

فيديو قد يعجبك



لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير