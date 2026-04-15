الداخلية تكشف حقيقة فيديو تهديد سيدة بالتخلص من حياتها في الغربية

كتب : علاء عمران

02:44 م 15/04/2026 تعديل في 02:46 م

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حقيقة فيديو تخلص سيدة بطنطا من حياتها؛ حيث تبين أن الواقعة ناتجة عن ضائقة نفسية بسبب خلافات مع طليقها على رؤية ابنهما بمدينة طنطا.

وفق بيان للوزارة، نجحت القوات في تحديد هوية السيدة واستدعاء الطرفين للتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث الموثق رقميا لضمان الحقيقة.

حقيقة فيديو تخلص سيدة من حياتها بطنطا

رصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إبداء احدى السيدات رغبتها في التخلص من حياتها لخلافات أسرية.

اعترافات سيدة طنطا بعد فيديو التهديد بالتخلص من حياتها

ونجحت التحريات في تحديد هوية السيدة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبسؤالها نفت نيتها الفعلية في إيذاء نفسها، مؤكدة ان الفيديو كان تعبيرا عن حالة نفسية سيئة تمر بها نتيجة النزاع مع طليقها بقلب حقيقة فيديو تخلص سيدة بطنطا الموثق عبر السوشيال ميديا.

وبالفحص تبين أن الخلافات بين السيدة وطليقها (يعمل بالخارج ومتواجد بالبلاد حاليا) منظورة أمام القضاء وفي السياق ذاته نشبت مشادة بينهما بسبب رؤية نجلهما، وتم أخذ التعهد اللازم على الطليق بعدم التعرض لها، وتولت النيابة العامة التحقيق وباشرت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية طنطا الغربية تهديد

