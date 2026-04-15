شهدت العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي وطهران تحركا رسميا هو الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات العسكرية الشاملة في المنطقة.

وتحدث نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان هاتفيا، مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في إطار أول مفاوضات رفيعة المستوى بين البلدين منذ بداية حرب إيران.

وبرز قاليباف كواحد من أهم الشخصيات القيادية في طهران بعد واقعة اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي ومجموعة من المسؤولين الكبار في ضربات نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

مساعي خفض التصعيد في حرب إيران

وذكرت وكالة أنباء الإماراتية "وام"، أن المسؤولين ناقشوا جهود تقليل حدة التوتر في المنطقة دون تقديم تفاصيل إضافية حول نقاط البحث.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن واجهت الإمارات ضغوطا ميدانية كبيرة ناتجة عن الرد الإيراني على واشنطن وتل أبيب حيث تعرضت عدة إمارات لقصف بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة في سياق حرب إيران وأمريكا.

شروط الاستقرار بين إيران وأمريكا

وشملت الهجمات الإيرانية السابقة أهداف متنوعة في الإمارات منها فنادق وجامعات وشركات خاصة ومرافق طاقة إضافة إلى القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي.

وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي قد أوضح في وقت سابق من هذا الشهر أن أبوظبي تضع شروط محددة للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وأكد قرقاش أن الرؤية الإماراتية للحل تتطلب معالجة ملفات البرنامج النووي ومنظومات الصواريخ والطائرات المسيرة مع ضرورة وجود التزام إيراني صريح تجاه المنطقة بعدم الاعتداء لضمان نهاية مستدامة للأزمة القائمة بين إيران وأمريكا.