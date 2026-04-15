قال بيان صادر عن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأربعاء، إن طارق نور، اعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة، وتم تكليف "السعدي" قائما بأعمال مجلس الإدارة؛ وذلك لأسباب صحية وبناء على طلبه.

وأضاف المجلس: انعقد مجلس إدارة الشركة المتحدة اليوم وذلك بناء على طلب من طارق نور والذي أعلن اعتذاره الرسمي عن رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة؛ وذلك لأسباب صحية تتطلب سفره للخارج.

وأعلن مجلس الإدارة الحالي، قبول اعتذار طارق نور وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي محمد السعدي قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

وتقدم مجلس الادارة الحالي، بالشكر والامتنان لطارق نور، على فترة رئاسته لمجلس إدارة الشركة متمنين له دوام التوفيق و الصحة.