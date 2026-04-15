

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدي على شخص وتهديده بسلاح أبيض في إحدى مناطق القاهرة.



تفاصيل فيديو تعدي سائق على شخص بسلاح أبيض في القاهرة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها وهو سائق مقيم بمحافظة القاهرة.

ضبط المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض

وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بالفيديو المتداول.

اعترافات بطل التعدي على شخص بسلاح أبيض بالقاهرة



وأوضح السائق أن الواقعة حدثت نتيجة مشادة كلامية بينه وبين أحد مستقلي السيارة بسبب خلاف على خط السير، ما دفعه للتعدي عليه.



وأكدت التحريات التحفظ على السيارة الميكروباص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استكمال التحقيقات.