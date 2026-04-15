تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا مع بداية تعاملات اليوم في تحرك يعكس تزايد تأثير العوامل المحلية مقارنة بالمؤثرات العالمية، وذلك رغم استمرار الدعم النسبي الناتج عن ارتفاع أسعار الأونصة في الأسواق الدولية، وهو ما يشير إلى تغير واضح في آليات تسعير المعدن النفيس داخل السوق المحلي، وفقا لما تم نشره على "آي صاغة".

وأظهرت بيانات منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، بنحو 75 جنيها، ليسجل 7100 جنيه مقابل 7175 جنيها خلال تعاملات أمس، بنسبة تراجع بلغت 1.05%.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 من 5381 جنيها إلى 5325 جنيها، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 من 8209 جنيهات إلى 8124 جنيها، في حين سجلت الأونصة عالميا نحو 4804 دولارات.

من جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن سوق الذهب في مصر يمر حاليا بمرحلة يمكن وصفها بـ "إعادة تسعير تحت الضغط"، نتيجة تداخل عوامل خارجية داعمة مع أخرى داخلية ضاغطة.

وأوضح أن تراجع الأسعار محليا جاء رغم تحسن سعر الأونصة عالميا وهو ما يعكس التأثير المباشر لتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأضاف إمبابي أن انخفاض سعر الدولار من 52.47 جنيه إلى 52.18 جنيه، بنسبة تراجع تقترب من 0.55% كان عاملا رئيسيا في الضغط على أسعار الذهب محليا، إلا أن هذا الانخفاض لم يصاحبه تحسن في الطلب في ظل استمرار ضعف القوة الشرائية، إلى جانب حالة الترقب والحذر المسيطرة على المتعاملين في السوق.

وأشار إلى اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب خلال فترة قصيرة، حيث ارتفعت من نحو 27.11 جنيها بما يعادل 0.38% إلى 47.68 جنيها بما يعادل 0.68% خلال يوم واحد فقط، بزيادة تقارب 76%، مما يعكس ارتفاع علاوة المخاطر داخل السوق، إلى جانب تراجع مستويات السيولة، وتمسك بعض التجار بالمخزون في ظل حالة عدم اليقين.

وأكد أن هذه التطورات تعكس ارتفاع حساسية سوق الذهب في مصر تجاه المتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تسعير الذهب لم يعد يعتمد فقط على السعر العالمي للأونصة، بل أصبح أكثر ارتباطا بتحركات سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى سلوكيات السوق المحلي، بما في ذلك مستويات العرض والطلب واتساع الفجوة السعرية.

توقعات أسعار الذهب في مصر

تشير التقديرات الحالية إلى أن أسعار الذهب في مصر تتحرك في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط، مع توقعات بأن يتداول سعر جرام الذهب عيار 21 بين مستويات 7050 و7200 جنيه خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التوقعات في ظل ترقب الأسواق لتحركات سعر الدولار، إلى جانب متابعة قرارات السياسة النقدية الأمريكية، وتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي.

أسعار الذهب عالميا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت الأونصة من مستوى 4842 دولارا إلى 4804 دولارات، بنسبة تراجع بلغت 0.79%، في ظل حالة من التذبذب وفقدان الزخم، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية التي تقدم دعما نسبيا للأسعار.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، والتي أظهرت تباطؤا في وتيرة التضخم، وهو ما أدى إلى الضغط على الدولار عالميا، ومنح الذهب دعما محدودا، في ظل توقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تبني سياسة نقدية أقل تشددا خلال الفترة المقبلة.

