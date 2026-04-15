ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ 7 أشخاص "بينهم سيدات" نشبت بينهم مشاجرة عنيفة بدائرة مركز شرطة قلين بسبب خلافات على الميراث.

مشاجرة بالشوم بسبب الميراث بكفر الشيخ

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فيديو للواقعة تضمن تبادل الاعتداء بالضرب بالأيدي واستخدام عصا خشبية "شومة"، ونجحت القوات في تحديد هوية المتورطين وضبط طرفي النزاع والأداة المستخدمة دون وقوع إصابات جسدية.



تفاصيل مشاجرة الميراث بكفر الشيخ

كشفت التحريات الأمنية ملابسات الواقعة التي بدأت بمشادة كلامية حادة تطورت إلى مشاجرة كفر الشيخ الموثقة رقميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين أن الطرف الأول يضم 3 رجال وسيدة، بينما يضم الطرف الثاني رجلين وسيدتين، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز. ومن جانب آخر، أوضح الفحص الأمني أن المشاجرة تسببت في حالة من الذعر بين المارة بمركز قلين، علاوة على ذلك أثبتت المعاينة سلامة كافة الأطراف من أي جروح بالغة رغم العنف الظاهر في المقطع المتداول.

اعترافات المتهمون بمشاجرة الميراث بكفر الشيخ

أقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة نتيجة اشتعال خناقة ميراث قديمة بين العائلتين لم يتم حلها وديًا، وفي السياق ذاته أرشد أفراد الطرف الثاني عن العصا الخشبية "الشومة" المستخدمة في المشاجرة.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

