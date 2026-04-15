"شوم وضرب بالأيدي".. أمن كفر الشيخ ينهي معركة عائلية بسبب الميراث

كتب : علاء عمران

02:29 م 15/04/2026 تعديل في 02:32 م

ضبط 7 أشخاص بكفر الشيخ في مشاجرة الميراث

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ 7 أشخاص "بينهم سيدات" نشبت بينهم مشاجرة عنيفة بدائرة مركز شرطة قلين بسبب خلافات على الميراث.

مشاجرة بالشوم بسبب الميراث بكفر الشيخ

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فيديو للواقعة تضمن تبادل الاعتداء بالضرب بالأيدي واستخدام عصا خشبية "شومة"، ونجحت القوات في تحديد هوية المتورطين وضبط طرفي النزاع والأداة المستخدمة دون وقوع إصابات جسدية.


تفاصيل مشاجرة الميراث بكفر الشيخ

كشفت التحريات الأمنية ملابسات الواقعة التي بدأت بمشادة كلامية حادة تطورت إلى مشاجرة كفر الشيخ الموثقة رقميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين أن الطرف الأول يضم 3 رجال وسيدة، بينما يضم الطرف الثاني رجلين وسيدتين، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز. ومن جانب آخر، أوضح الفحص الأمني أن المشاجرة تسببت في حالة من الذعر بين المارة بمركز قلين، علاوة على ذلك أثبتت المعاينة سلامة كافة الأطراف من أي جروح بالغة رغم العنف الظاهر في المقطع المتداول.

اعترافات المتهمون بمشاجرة الميراث بكفر الشيخ

أقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة نتيجة اشتعال خناقة ميراث قديمة بين العائلتين لم يتم حلها وديًا، وفي السياق ذاته أرشد أفراد الطرف الثاني عن العصا الخشبية "الشومة" المستخدمة في المشاجرة.


جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا:

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حرب إيران.. طهران ترفض شروط واشنطن وتتمسك بحق التخصيب
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. طهران ترفض شروط واشنطن وتتمسك بحق التخصيب
"رد قوي على التجاوزات".. اجتماع حاسم لمجلس الأهلي وقرارات مرتقبة
رياضة محلية

"رد قوي على التجاوزات".. اجتماع حاسم لمجلس الأهلي وقرارات مرتقبة
تغييرات كبرى في الطريق.. 5 أبراج على موعد مع تحولات مصيرية
علاقات

تغييرات كبرى في الطريق.. 5 أبراج على موعد مع تحولات مصيرية
الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026
أخبار مصر

الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026
دفاع إبراهيم سعيد: مبالغ النفقة وصلت لقرابة مليون جنيه.. و45 قضية مقامة ضده
حوادث وقضايا

دفاع إبراهيم سعيد: مبالغ النفقة وصلت لقرابة مليون جنيه.. و45 قضية مقامة ضده

لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير