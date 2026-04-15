تزايدت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد فتح باب التسجيل لرياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2026-2027، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة المواعيد الرسمية وشروط القبول قبل بدء الإجراءات.

موعد التقديم لرياض الأطفال 2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والتجريبية سيبدأ اعتبارًا من 1 يونيو 2026.

ومن المقرر أن يستمر التقديم لمدة شهر كامل، على أن يتم غلق باب التسجيل يوم 2 يوليو 2026، وذلك ضمن المرحلة الأولى المخصصة لتسجيل بيانات الأطفال بشكل إلكتروني عبر المنصات الرسمية.

طريقة التقديم لرياض الأطفال 2027

أوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا بشكل موحد على مستوى جميع المحافظات، من خلال الروابط الإلكترونية التي تحددها كل مديرية تعليمية، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات التقديم لرياض الأطفال 2027

وتتم عملية التسجيل عبر خطوات محددة تشمل إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية (الحساب المدرسي الموحد)، اختيار حساب الطالب، إدخال البيانات المطلوبة بدقة، حفظ الطلب وانتظار نتائج التنسيق.

شروط القبول في رياض الأطفال 2027

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط المنظمة للقبول في مرحلة رياض الأطفال، وجاء أبرزها كالتالي ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 5 سنوات للالتحاق بمرحلة KG1 في 1 أكتوبر 2026، وألا يقل عمر الطفل عن 5 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات للالتحاق بمرحلة KG2، والالتزام بالكثافات المحددة داخل المدارس وفقًا لكل مديرية تعليمية.