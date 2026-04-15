رابط ومواعيد وشروط التقديم لرياض الأطفال 2027

كتب : أحمد الجندي

03:21 م 15/04/2026

رياض الاطفال - ارشيفيه

تزايدت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد فتح باب التسجيل لرياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2026-2027، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة المواعيد الرسمية وشروط القبول قبل بدء الإجراءات.

موعد التقديم لرياض الأطفال 2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والتجريبية سيبدأ اعتبارًا من 1 يونيو 2026.

اقرأ أيضاً:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الثانية

ومن المقرر أن يستمر التقديم لمدة شهر كامل، على أن يتم غلق باب التسجيل يوم 2 يوليو 2026، وذلك ضمن المرحلة الأولى المخصصة لتسجيل بيانات الأطفال بشكل إلكتروني عبر المنصات الرسمية.

طريقة التقديم لرياض الأطفال 2027

أوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا بشكل موحد على مستوى جميع المحافظات، من خلال الروابط الإلكترونية التي تحددها كل مديرية تعليمية، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات التقديم لرياض الأطفال 2027

وتتم عملية التسجيل عبر خطوات محددة تشمل إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية (الحساب المدرسي الموحد)، اختيار حساب الطالب، إدخال البيانات المطلوبة بدقة، حفظ الطلب وانتظار نتائج التنسيق.

شروط القبول في رياض الأطفال 2027

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط المنظمة للقبول في مرحلة رياض الأطفال، وجاء أبرزها كالتالي ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 5 سنوات للالتحاق بمرحلة KG1 في 1 أكتوبر 2026، وألا يقل عمر الطفل عن 5 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات للالتحاق بمرحلة KG2، والالتزام بالكثافات المحددة داخل المدارس وفقًا لكل مديرية تعليمية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026
أخبار مصر

الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026
حرب إيران.. طهران ترفض شروط واشنطن وتتمسك بحق التخصيب
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. طهران ترفض شروط واشنطن وتتمسك بحق التخصيب
تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
اقتصاد

تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
رابط ومواعيد وشروط التقديم لرياض الأطفال 2027
مدارس

رابط ومواعيد وشروط التقديم لرياض الأطفال 2027
الحكومة: حوافز استثنائية لجذب شركات السيارات وتوسيع التصنيع المحلي
أخبار مصر

الحكومة: حوافز استثنائية لجذب شركات السيارات وتوسيع التصنيع المحلي

أخبار

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026