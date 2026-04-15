أوضح المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فوائد متعددة حول العملية الحيوية التي تتم داخل جسم الإنسان عند الصيام والامتناع عن الأكل وهي "الأوتوفاجي" حيث أنه في السنوات الأخيرة، كشف العلم عن معجزة بيولوجية تحدث داخل أجسامنا أثناء الامتناع عن الطعام، تُعرف بـ "الأوتوفاجي" (Autophagy) أو "الالتهام الذاتي".

وعدد المركز القومي للبحوث عدد من الفوائد الصحية الناتجة عن "أوتو فوجي الصيام" أو الامتناع عن تناول الطعام، كالتالي:

1- مكافحة الشيخوخة: من خلال التخلص من " الخلايا "الهرمة" التي تسبب التجاعيد وأعراض الشيخوخة.

2- الحماية من الأمراض العصبية: يساعد الأوتو فوجي في تنظيف الدماغ من البروتينات الضارة المرتبطة بأمراض مثل الزهايمر والباركنسون.

3- تعزيز المناعة: تقوم الخلية بالتهام الفيروسات والبكتيريا الموجودة داخلها.

4- الوقاية من السرطان: عبر تدمير الخلايا التي بدأت تظهر عليها طفرات غير طبيعية قبل أن تتحول إلى أورام.

5- تحسين كفاءة التمثيل الغذائي: تصبح الخلايا الجديدة أكثر حساسية للأنسولين وأفضل في الدهون المختزنة.

