أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها للسائح الأجنبي والزائر المصري.

جاء ذلك، خلال ترأس وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الجديدة.

ووافق مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، على زيادة أسعار تذاكر دخول المتحف، اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، بواقع 5 دولارات للزائر الأجنبي و20 جنيهًا مصريًا للزائر المصري.

وتمت الموافقة على قبول عدد من الإهداءات المُقدمة للمتحف في إطار بعض الزيارات الرسمية الهامة التي شهدها عقب افتتاحه، إلى جانب مناقشة والموافقة على دراسة مٌقترح إنشاء قاعة مُخصصة لعرض الإهداءات والتبرعات الخاصة بالمتحف.

كما تم مناقشة وموافقة المجلس من حيث المبدأ على الطلب المُقدم لإنشاء برج تقوية لشبكات المحمول بما يُسهم في تحسين التغطية بالمتحف والمنطقة المحيطة، مع التأكيد على قيام اللجان الفنية والمالية المُختصة بدراسة الموقع المُقترح وبما لا يؤثر على الرؤية البصرية للمتحف ومنطقة أهرامات الجيزة.

ووافق المجلس كذلك على تجديد مذكرة التفاهم بين المتحف المصري الكبير ومتحف طوكيو الوطني، بما يُعزز أوجه التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة.

أسعار تذاكر المتحف المصرى الكبير قبل الزيادة

- للمصريين البالغين: 200 جنيه.

- للمصريين (طلاب/أطفال/كبار السن): 100 جنيه.

- العرب والأجانب البالغين: 1450 جنيهًا.

- العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 730 جنيهًا.

- العرب والأجانب المقيمين البالغين: 730 جنيهًا.

- العرب والأجانب المقيمين (طلاب/أطفل): 730 جنيهًا.

ووفق قرار مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، يتم زيادة أسعار تذاكر المتحف بواقع 5 دولارات للسائح الأجنبي، و20 جنيهًا للزائر المصري.

وناقش المجلس سبل الاستفادة من أحد المباني المُلحقة بالمتحف وتحويله إلى فندق، لما يُمثله ذلك من إضافة نوعية تُسهم في زيادة الطاقة الفندقية بالمنطقة، مع تكليف اللجان المختصة باستكمال الدراسات اللازمة ووضع آليات التنفيذ.

الفئات المسموح لها بالدخول المجاني إلى المتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن الفئات المسموح لها بالدخول المجاني إلى المتحف المصري الكبير، وفق ضوابط محددة، وجاءت كالتالي:

- الأطفال دون سن السادسة

- الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة

- المرشدون السياحيون المصريون المرافقون للمجموعات

- أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)

- طلاب الجامعات الحكومية بكليات الآثار (باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية)

- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الآثار بالجامعات الحكومية (باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية)

- المرشدون السياحيون المصريون (باستثناء العطلات الأسبوعية والرسمية)

- المحاربون القدامى من المصريين

- أفراد أسر الشهداء المصريين

- موظفو وزارة السياحة والآثار

- الصحفيون المعتمدون لدى الوزارة (بشرط التنسيق المسبق)

- طلاب كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون

- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات المتخصصة المذكورة

- طلاب المدارس الحكومية (ابتدائي وإعدادي) بشرط تقديم خطاب رسمي قبل الزيارة بشهر

- الأيتام من خلال خطاب رسمي من جهة رعاية معتمدة قبل الزيارة بشهر

- غير المصريين المتزوجين من مصريين وأبناؤهم والعكس، مع تقديم المستندات الرسمية الداعمة للعلاقة