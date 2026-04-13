اصطدمت سيارة ملاكي بالرصيف أعلى الطريق الدائري مساء الإثنين مما أسفر عن سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج فيما جنب رجال المرور آثار الحادث نهر الطريق.

تفاصيل حادث الطريق الدائري

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات المرور بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، بعد نزلة المريوطية، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة 6 أكتوبر، وتحديدًا عقب الوصلة الجديدة.

المعاينة الأولية لحادث الطريق الدائري

وبحسب المعلومات الأولية، فقد اصطدمت سيارة ملاكي بالرصيف، ما أدى إلى وقوع الحادث بشكل مفاجئ.

عدد مصابي حادث الطريق الدائري

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص كانوا داخل السيارة، بإصابات متفرقة، استدعت نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث وتسيير الحركة المرورية.

