إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري

كتب : محمد شعبان

10:27 م 13/04/2026 تعديل في 10:28 م

حادث سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري - أرشيفية

اصطدمت سيارة ملاكي بالرصيف أعلى الطريق الدائري مساء الإثنين مما أسفر عن سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج فيما جنب رجال المرور آثار الحادث نهر الطريق.

تفاصيل حادث الطريق الدائري

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات المرور بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، بعد نزلة المريوطية، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة 6 أكتوبر، وتحديدًا عقب الوصلة الجديدة.

المعاينة الأولية لحادث الطريق الدائري

وبحسب المعلومات الأولية، فقد اصطدمت سيارة ملاكي بالرصيف، ما أدى إلى وقوع الحادث بشكل مفاجئ.

عدد مصابي حادث الطريق الدائري

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص كانوا داخل السيارة، بإصابات متفرقة، استدعت نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث وتسيير الحركة المرورية.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

13 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارة أجرة ونقل بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

13 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارة أجرة ونقل بكفر الشيخ
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
حوادث وقضايا

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

"متحمس لرحلة العودة".. وسام أبو علي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي
رياضة محلية

"متحمس لرحلة العودة".. وسام أبو علي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي
لا داعي للقلق.. الأنفاق تجري اختبارات أنظمة الحريق بمنطقة عدلي منصور غدا
أخبار مصر

لا داعي للقلق.. الأنفاق تجري اختبارات أنظمة الحريق بمنطقة عدلي منصور غدا
وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي رباعي مستجدات الأوضاع في المنطقة
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي رباعي مستجدات الأوضاع في المنطقة

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو