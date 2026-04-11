نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار وزير العدل رقم 1340 لسنة 2026، والذي نص على تعديل مسمى واختصاص بعض لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة 2026.

تعديلات على لجان التنمية المحلية والبيئة

نص القرار على تعديل مسمى لجنتي التوفيق في المنازعات بوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، ليصبح المسمى الجديد "وزارة التنمية المحلية والبيئة".

وتختص اللجنة الأولى بكل ما يتعلق بقطاع التنمية المحلية وما يتبعه من جهات، وتباشر أعمالها بمقرها في مبنى وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة – الدور الثاني.

بينما تختص اللجنة الثانية بقطاع البيئة وما يتبعه من جهات، وتباشر أعمالها بمقرها الكائن في 30 طريق مصر/حلوان الزراعي – المعادي.

تعديل مسمى لجان وزارة الخارجية

كما شمل القرار تعديل مسمى لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ليصبح "وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج".

وتتوزع اللجان على النحو التالي: اللجنة الأولى: تختص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وبعض المتعاملين مع الوزارة، وتباشر أعمالها بمقر مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة – مبنى A – الدور الأرضي.

اللجنة الثانية: تختص بطلبات العاملين بالوزارة والمتعاملين معها، وتباشر أعمالها بمبنى الوزارة – مبنى C – الدور الأول.

اللجنة الثالثة: تختص بقطاع التعاون الدولي وما يتبعه من جهات، وتباشر أعمالها بالمقر ذاته في مبنى C – الدور الأول.

تعديل لجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كما نص القرار على تعديل مسمى "لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي"، ليصبح "لجنة التوفيق في المنازعات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"، مع استمرار عملها بمقرها في شارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران.

صدور القرار والعمل به

وأكد القرار أن هذه التعديلات تأتي لصالح العمل وتنظيم اختصاصات اللجان، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

