تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، واللواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ونائبه الدكتور عبدالرحمن الباز، وقيادات الشركات المنفذة، عددًا من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل بمحافظتي أسوان والأقصر.

وتابع الوزير، خلال الجولة، معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذي يبلغ طوله 18 كم بواقع 2 حارة لكل اتجاه بعرض 21 مترًا ويتكون من 9 أعمال صناعية تشمل (7 كباري - 2 نفق).

وزير النقل يتفقد محور دراو على النيل بطول 18 كم

وجه الوزير، قيادات هيئة الطرق والكباري بتكثيف الأعمال على مدار الساعة لسرعة الإنجاز خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعي الشرقي (القاهرة - أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة - أسوان) عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة - أسوان) جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان، وكذلك أهمية المحور في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة/كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بالإضافة إلى خدمة مشروع زراعة الـ850 ألف فدان ومناطق الزراعة غرب غرب كوم أمبو بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية.

صرف مكافأة للعاملين بمحور دراو تقديرًا لجهودهم

كما قرر الوزير خلال جولته التفقدية بمحور دراو، مكافأة المهندسين والعاملين بمحور دراو تقديرًا لما يبذلونه من مجهود كبير في إنجاز هذا العمل الضخم.

وأضاف الوزير، أن محور دراو يمثل إضافة مهمة لشبكة محاور النيل ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في حركة التنقل ودعم التنمية الشاملة، لافتًا إلى أنه قبل 2014 تم تنفيذ 38 محورًا وكوبري، ووجه الرئيس السيسي في 2014 بتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم لتسهيل الحركة وخدمة المجتمعات العمرانية، وخطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية - زراعية - سياحية - عمرانية - تجارية) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود، بحيث يكون المحور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط.

ولفت إلى أنه تم التخطيط لإنشاء 35 محورًا عرضيًا متكاملًا ليكون الإجمالي 73 محورًا، منها 22 محورًا في الصعيد وحده وحيث تم تنفيذ 19 محورًا منها بواقع 14 محورًا بالصعيد و5 محاور بالدلتا، وجار تنفيذ 7 محاور النيل بواقع 3 محاور بالصعيد و4 محاور بالدلتا.

كما تابع الوزير عددًا من مشروعات الطرق بالمحافظتين حيث تم متابعة مشروع رفع كفاءة وصلة مطار أسوان بطول 7.8 كم بواقع 3 حارات في كل اتجاه وبعرض 13.9 م باستخدام تقنيات الرصف الحديثة، بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ الطريق الرابط بين الطريق الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربي بين محافظتي الأقصر وأسوان، حيث يتم توسعة هذه الوصلة لتصبح 12 مترًا بدلًا من 6 أمتار مع رفع كفاءة الطريق وفقًا لقياسات الجودة العالية مع تحمل سيارات النقل الثقيل ذات الحمولات الكبيرة.

واطلع الوزير كذلك على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1226 كم حيث تم الاطلاع على الموقف التنفيذي لازدواج وتطوير الطريق في المسافة من الأقصر/السباعية بطول 55.8 كم بواقع 3 حارات في كل اتجاه بعرض 13.9 م للحارة.

كما تم الاطلاع على الموقف التنفيذي لازدواج وتطوير الطريق في المسافة من أسوان/توشكى بطول 215 كم حيث جار تنفيذ أعمال الازدواج لمسافة 50 كم بواقع 3 حارات في كل اتجاه بعرض 13.9 م، وذلك كمرحلة أولى في المسافة من أسوان حتى تقاطع طريق جرف حسين.

وتابع الوزير الموقف التنفيذي لباقي قطاعات الطريق حيث تم افتتاحات المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم، والمسافة من المنيا حتى القوصية بطول 60 كم، وتطوير وتوسعة الطريق في المسافة من القاهرة حتى القوصية ليصبح 6 حارات في اتجاه أسيوط (3 طريق رئيسي و3 حارات طريق أسفلتى للشاحنات) و5 حارات باتجاه القاهرة (3 حارات طريق رئيسي، وطريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة) لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.

كما تم نهو المسافة من السباعية حتى إدفو بطول 25 كم والمسافة من إدفو حتى أسوان بطول 87.5 كم في مارس 2025 ويتقدم العمل في تنفيذ المسافة من القوصية حتى أسيوط بطول 57 كم، ومخطط تنفيذ المسافتين من أسيوط حتى الأقصر بطول 336 كم ومن توشكى حتى أرقين بطول 103 كم ليصل ذلك إجمالي ما تم تطويره من الطريق إلى 402 كم، وجار تطوير 385 كم، ومخطط تطوير 439 كم.

ووجه الوزير بضرورة الالتزام بكافة أعمال التنفيذ وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقًا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق، وإزالة أي تعديات على جانبي الطريق وفقًا للمسافة القانونية خاصة مع أهمية الطريق الذي يشكل جزءًا من محور القاهرة/ كيب تاون، وسيكون محورًا حرًا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية.

وأضاف أن كافة مراحل الطريق تنفذه شركات مصرية وطنية متخصصة وذلك في إطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل، لافتًا إلى أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة، وأن مشروعات الطرق، وخاصة في الصعيد، تعتبر نموذجًا واضحًا في هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري بمصر.