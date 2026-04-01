صرحت النيابة العامة بالقاهرة، بدفن جثامين 9 ضحايا حريق مصنع ومخزن بمنطقة سراي القبة بحي الزيتون، بعد انتهاء الصفة التشريحية.

وأكد مصدر مطلع أن شخصين لقيا مصرعهما داخل المستشفى إثر إصابتهما بإصابات بالغة جراء حريق مصنع ومخزن ملابس الزيتون، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 9 أشخاص.

وتابع المصدر أن جميع الضحايا عاملون بالمصنع، مشيرًا إلى عدم تضرر الطابقين الثاني والثالث من العقار.

قرارات النيابة العامة في حريق مصنع ملابس بالزيتون

وكان فريق من النيابة قد انتقل إلى موقع حريق مصنع ومخزن ملابس في الدور الأرضي لعقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة الزيتون بالقاهرة، والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق، و5 في حالة خطرة، قبل أن يرتفع العدد إلى 9 ضحايا.

كما أمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة للوقوف على حالة العقار، والتأكد مما إذا لحق به ضرر جراء الحريق من عدمه.

كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

تفاصيل حريق عقار حلمية الزيتون



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، أمس الثلاثاء، بلاغًا يفيد باشتعال حريق داخل مصنع ومخزن ملابس بالطابق الأرضي في العقار رقم 4 بشارع سرايا القبة بحي الزيتون.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالانتقال تبين مصرع 7 أشخاص ارتفع لاحقًا إلى 9 ضحايا، وإصابة آخرين.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها لباقي طوابق العقار المكون من 12 طابقًا، وإنقاذ الأسر العالقة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك المصنع المحترق، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

ضبط 8 سائقين ميكروباص لتقسيم خط رمسيس الحصري وزيادة الأجرة

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح



