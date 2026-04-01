

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر المواطنين من قيام عدد من سائقي سيارات الأجرة "الميكروباص" بتقسيم خط السير بين منطقتي رمسيس والحصري بمدينة 6 أكتوبر، مع تحصيل أجرة أعلى من المقررة، ما تسبب في شكاوى متكررة من الركاب.

تفاصيل ضبط 8 سائقين ميكروباص لتقسيم خط السير بين رمسيس والحصري

أوضحت التحريات أن السائقين خالفوا خطوط السير المعتمدة، حيث قاموا بتجزئة الرحلات لتحقيق أرباح إضافية، الأمر الذي أدى إلى تحميل المواطنين أعباء مالية غير قانونية.

عقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة في المنطقة محل الشكوى، أسفرت عن ضبط 8 سيارات ميكروباص سارية التراخيص، وضبط قائديها وهم 8 سائقين مقيمون بمحافظتي الجيزة والفيوم.

بمواجهة السائقين، أقروا بارتكابهم المخالفات المتمثلة في تقسيم خط السير وتحصيل أجرة أعلى من المحددة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لحركة النقل.

التحفظ على سيارات ميكروباص لمخالفة سائقيها خط السير

وتحفظت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على سيارات الميكروباص لمخالفة سائقيها خط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.



ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط في الشارع.





