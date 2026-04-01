ضبط 8 سائقين ميكروباص لتقسيم خط رمسيس الحصري وزيادة الأجرة

كتب : علاء عمران

10:37 م 01/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر المواطنين من قيام عدد من سائقي سيارات الأجرة "الميكروباص" بتقسيم خط السير بين منطقتي رمسيس والحصري بمدينة 6 أكتوبر، مع تحصيل أجرة أعلى من المقررة، ما تسبب في شكاوى متكررة من الركاب.

تفاصيل ضبط 8 سائقين ميكروباص لتقسيم خط السير بين رمسيس والحصري

أوضحت التحريات أن السائقين خالفوا خطوط السير المعتمدة، حيث قاموا بتجزئة الرحلات لتحقيق أرباح إضافية، الأمر الذي أدى إلى تحميل المواطنين أعباء مالية غير قانونية.

عقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة في المنطقة محل الشكوى، أسفرت عن ضبط 8 سيارات ميكروباص سارية التراخيص، وضبط قائديها وهم 8 سائقين مقيمون بمحافظتي الجيزة والفيوم.

بمواجهة السائقين، أقروا بارتكابهم المخالفات المتمثلة في تقسيم خط السير وتحصيل أجرة أعلى من المحددة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لحركة النقل.

التحفظ على سيارات ميكروباص لمخالفة سائقيها خط السير

وتحفظت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على سيارات الميكروباص لمخالفة سائقيها خط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط في الشارع.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"

كيف خططت "حسم" لتفجير معهد الأورام؟.. تفاصيل جديدة من اعترافات عبد الونيس

ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟
قريبًا.. طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق