"فلوسك هترجع".. عبارة قد يشعر بها كل مواطن بعد ارتكاب خطأ مالي بسيط أثناء تحويل الأموال، لكنها ليست مجرد كلمات، بل حقوق قانونية يمكن استردادها بالكامل.

خلال الفترة الأخيرة، كشفت وزارة الداخلية عن عدد من الحالات التي رفض فيها مستفيدون إعادة مبالغ حُوّلت إليهم بالخطأ، ما أدى إلى تحرك الأجهزة الأمنية لضبطهم، وسط توجيهات صارمة لحماية أموال المواطنين وضمان عدم استغلال الثغرات الرقمية.



مصراوي تواصل مع المحامي والمستشار القانوني حسين منصور، الذي أوضح أن القانون المدني يكفل للمواطنين استرداد أي مبالغ حُوّلت إليهم عن طريق الخطأ، مؤكدًا أن أغلب القضايا تحل فقط عند اتباع المسار القانوني الكامل بدءًا من تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة، مرورًا بإرسال إنذار قضائي، ثم رفع دعوى أمام المحكمة المدنية، وصولًا إلى التنفيذ الجبري للحكم.

وأوضح منصور أن تجاهل المستفيدين بالخطأ لأي إنذار رسمي يعتبر مؤشرًا على سوء النية، ويمنح القاضي الحق في إلزامهم برد المبلغ مع الفوائد والتعويضات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات صارمة لضمان حماية الأموال ومنع أي استغلال أو احتيال.

خمس خطوات قانونية لاسترداد المبالغ المحوّلة بالخطأ

وأوضح المحامي حسين منصور أن القانون المدني يحمي الأموال الرقمية بصرامة، مشيرًا إلى خمس خطوات أساسية يجب اتباعها:

المحاولة الودية والتوثيق: التواصل الفوري مع مستفيد المبلغ والاحتفاظ بإيصال التحويل وبيانات العملية كدليل أولي.

المسار الرسمي (المحضر): تحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة، يتضمن إيصال التحويل وشرح الواقعة، لتتمكن النيابة من الاستعلام رسميًا عن صاحب الحساب المستفيد.

الإنذار القضائي: إرسال إنذار رسمي للشخص المستفيد يطالبه برد المبلغ خلال مهلة محددة، ويُعد تجاهل الإنذار دليلًا على سوء النية.

رفع الدعوى (المطالب الأربعة): رفع دعوى "رد غير المستحق" أو "إثراء بلا سبب" أمام المحكمة المدنية، وتشمل المطالب برد أصل المبلغ، فوائد تأخير قانونية 4%، تعويض مادي وأدبي، وتحميل الخصم المصروفات وأتعاب المحاماة.

التنفيذ الجبري: تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية عبر الحجز على الحسابات البنكية أو المحفظة الإلكترونية أو أي ممتلكات أخرى لضمان سداد المبلغ كاملًا.

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

في وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تم تحويله إلى حسابه البنكي بطريق الخطأ، ورفضه إعادة المبلغ لصاحبه، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة وحماية حقوق المواطنين المالية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أفاد فيه بأنه أجرى بطريق الخطأ عمليتي تحويل مالي من حسابه البنكي إلى حساب آخر بنفس البنك عبر تطبيق الإنترنت البنكي، وأن صاحب الحساب المحول إليه المبلغ رفض إعادته رغم محاولات التواصل معه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية صاحب الحساب وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة. وبفحص هاتفه المحمول عُثر على أدلة رقمية تؤكد ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته، أقر بما نُسب إليه من أفعال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

