محافظ بورسعيد يقرر تأجيل امتحانات غدٍ الخميس لسوء الطقس.. والدراسة "مستمرة"

كتب : طارق الرفاعي

12:20 ص 02/04/2026

اللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ بورسعيد

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، تأجيل امتحانات الخميس بجميع المراحل التعليمية، وذلك في إطار الحرص على سلامة الطلاب بسبب سوء الأحوال الجوية.

موعد جديد للامتحانات

وأعلن المحافظ، في بيان له، أن الامتحانات التي كان من المقرر عقدها غدًا، سيتم تأجيلها إلى يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس.

استمرار الدراسة بشكل طبيعي

وأوضح أن القرار يتضمن استمرار الدراسة بكافة المدارس بشكل طبيعي، دون تأثر، مع الالتزام بالجدول الدراسي المحدد.

