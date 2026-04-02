قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، تأجيل امتحانات الخميس بجميع المراحل التعليمية، وذلك في إطار الحرص على سلامة الطلاب بسبب سوء الأحوال الجوية.

موعد جديد للامتحانات

وأعلن المحافظ، في بيان له، أن الامتحانات التي كان من المقرر عقدها غدًا، سيتم تأجيلها إلى يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس.

استمرار الدراسة بشكل طبيعي

وأوضح أن القرار يتضمن استمرار الدراسة بكافة المدارس بشكل طبيعي، دون تأثر، مع الالتزام بالجدول الدراسي المحدد.