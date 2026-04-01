دون إصابات.. السيطرة على حريق ورشة ومصنع في الشرابية | صور

بعد انتداب المعمل الجنائي.. ماذا حدث في حريق ورشة سيارات الشرابية؟

من السوشيال إلى الداخلية.. قصة "طفل الميكروباص" التي أثارت الجدل

حصل "مصراوي" على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام 10 مسؤولين، بإصابة 76 مريضًا بفقدان البصر جراء خضوعهم لعمليات "مياه بيضاء" داخل مستشفي أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، بالقضية المعروفة إعلاميًا "العمي الجماعي".

وأحالت النيابة العامة، 10 من مسؤولي "مستشفى أكتوبر" (مدير المستشفى، ومسئول الصيانة، ورئيس قسم مكافحة العدوى، ومشرف التعقيم، ومشرفتان غرفة العمليات، و رئيس قسم الجودة، و 3 أطباء (مجريين جراحات)، إلى محكمة الجنح المختصة في القضية رقم 6222 لسنة 2025 إداري الدقي، والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، بتهمة التسبب في إحداث عاهات مستديمة متماثلة في (فقدان البصر) لـ 76 مريضًا عن طريق الخطأ، بالإخلال فى مهام وظيفتهم.

وكشفت أقوال "محمد عبد الحميد" رئيس قسم طب وجراحة العيون مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي سابقًَا، عن مفاجآت مثيرة. فماذا قال الطبيب أمام جهات التحقيق التي ترأسها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ؟.

س: ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

ج: أنا أعمل طبيب ورئيس قسم طب وجراحة العيون مستشفى ٦ أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي. منذ عام 2012.

س: ما هو تاريخ تخرجك من الجامعة.؟

ج: أنا تخرجت عام 2003 جامعة صنعاء.

س: ما هي صلاحياتك كطبيب ورئيس قسم طب وجراحة العيون مستشفى ٦ أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي؟



ج: أنا يقوم بالإشراف على القسم والتنسيق مع الأطباء وتحضير قوائم العمليات ومتابعة الأجهزة والأدوات وإبلاغ مدير المستشفى في حالة وجود أي مخالفات أو ملاحظات.

س: هل ثبت وجود أي نوع عدوى بكتيرية أو أي عدوة داخل أروقة المستشفى؟

ج: على حد علمي لا.. لامن خلال قياسات المستشفى وكان في أكثر من مرور على الجهات الرقابية عليا وكانت المعدلات في المستوى المعدلات المعتادة.



س: هل صدرت ثمة شكاوى أو تنبيه بشأن مكافحة العدوى طوال شغلك منصب رئيس قسم الرمد بمستشفي6 أكتوبر ؟

ج: لا

س: وما عدد الأطباء بقسم الرمد والتمريض بمستشفى ٦ أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي ؟

ج بشأن جراحة الرمد عندنا ثلاث جراحين أساسيين انا رئيس القسم والدكتور حافظ السيد والدكتورة سحر عبدالله هي متعاقد فوق السن والدكتور احمد مدحت استشارى قرنية والدكتور محمد السعيد اخصائي الرمد والدكتور محمد ناجح اخصائى الرمد والدكتور محمد شعلان اخصائي الرمد وبالنسبة للتمريض فاطمة سيد وامنية على ة وفرحة سعيد، و محمد محمود نوفل وندي سيد وفاطمة ماهر ورئيستهم اسمها "صفاء"

س: هل يوجد تحديد لعدد الجراحات في اليوم الواحد بقسم الرمد بالمستشفى؟

ج: هو في المتوسط 30 حالة يوميًا ما بين جراحة مياه بيضاء وحقن .

س: وما هي المدة الزمنية الفاصلة بين كل جراحة وأخرى لعمليات الرمد بالمستشفى؟

ج: هي تقريباً من خمسة إلى عشر دقيقة.

س: كم عدد الغرف المخصصة لإجراء عمليات جراحة الرمد بالمستشفى؟

ج: غرفتين عمليات. الغرفة الأولى بيتم فيها إجراء عمليات المياه البيضاء والزرقاء و القرنية والغرفة الثانية خاصة بالحقن فقط.

س: وهل يتم إعطاء مادة التخدير في ذات غرفة الجراحة؟

ج: لا هو التخدير بيكون موضعي في غرفة التجهيز داخل حرم العمليات

س: عرف لنا المياه البيضاء ؟

ج: علامة تصيب العدسة البلورية للعين تضعف النظر ويؤدي الى تقليل المجهود اليومي للمريض.



س: ما هي أسباب التي تؤدي إلى إصابة الإنسان بذلك؟



ج: تقدم في العمر وعدم السيطرة في أمراض السكر والضغط أسباب خلقية و اصابة مباشرة للعين.

س: هل في الأعراف الطبية متوسط معين للعمر لإجراء تلك الجراحة ؟

ج لا هو مدام حصل عتامة بالعدسة وحدث تدهور للنظر تجري عمليات المياه البيضاء



س: حدد لنا الطرق العلمية لاكتشاف تلك المرض؟



ج بالكشف الطبي بجهاز المصباح الشقي في أحيان أخرى بيتم اللجوء إلى أشعة موجات فوق صوتية بالعين في حالة، إذا تبين وجود عتامة بالقرنية وده ببيحدث بعد شكوى المريض بقلة النظر واحيانا تكتشف بالكشف الطبي للمريض.



س: حدد لنا طرق علاج تلك الحالة؟



ج: عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة.



س: وهل من ثمة اجراء آخر غير التدخل الجراحي؟

ج: لا لازم يكون تدخل جراحي وعملية.

س عرف لنا عملية إزالة المياه البيضاء؟

ج إجراء فتحة من بالقرنية واستخدام محلول ميثايل لتسهيل دخول الآلات داخل العين وعلى الخزانة الأمامية للعين وشق للكبسولة الأمامية للعدسة ودخول بجهاز الفاكو في تفتيت وشفط العدسة وتنظيف جيب العدسة، وموضع ميثايل مرة أخري لملئ هذا الجيب وزرع العدسة الثانوية ثم غسل المادة الهلامية الميثايل ثم غلق فتحات العين بإحكام باستخدام محلول خلات الرينجر ثم حقن هواء داخل الخزانة الأمامية لتثبيت العدسة في مكانها ثم وضع غطاء معقم باتش بالعين بنهاية العملية.



س: هل يسبق التدخل الجراحي إعطاء المريض أي ادوية ؟

ج: أحيانا يعطى لبعض المرضى قطرات مضادات حيوية مع العلم بأنه يستخدم مضاد حيوي يوضع على سائل خلات الرينجر أثناء العملية ومع العلاج بعد العملية يؤخذ مضاد حيوي خاص وقطرات لاستخدامها بعد العملية مباشرة.

س: وما سبب عدم إعطاء كافة المرضي المضاد الحيوي؟

ج: بسبب بروتوكول استرشادي باستخدام المضادات الحيوية وأنه ليس له دور قبل اجراء العملية الا في حالات معينة.

س: حدد لنا الآلات والأدوات التي تستخدمها في مثل تلك الجراحة؟

ج: فرش طبي معقم مباعد للعين مشارط جراحية تستخدم لكل مريض محلول الميثايل البول لكل مريض سرنجة انسولين لشق الكبسولة الامامية سرنجة 3 سم لفصل المياه البيضاء عن الجيب الخلفي جهاز الفاكو ويوجد لهذا الجهاز بد تفتيت المياه البيضاء يوجد لليد من تفتيت وكفر لهذا السن وخرطوم دبل واي التنظيف الجيب الخلفي للعدسة والعدسة الثانوية مع محقن الخاص بها ويوجد عدد اثنين مساعدين للعملية عبارة عن سانسكي وتستخدم لتثبيت العدسة الثانوية والإله الثانية تشوير المساعدة جهاز الفاكو في تفتيت المياه البيضاء وغطاء للعين معقم يوجد محلول يستخدم مع جهاز الفاكو.

س: حدد لنا الآلات التي تستخدم للمرة الواحدة فقط في تلك الجراحة ؟

ج: هي المشارط ودبل والعدسة وحقنها والسرنجات.

س: حدد لنا ماهية التوصيات الطبية والعلاجات التي تكون عادلاً لمثل تلك الحالات؟

ج: هي أقراص مضاد حيوي و قطرة مضاد حيوي و قطرة مضاد للالتهاب وغطاء معقم يغير كل يوم وبيتم التنبيه على المريض بالحضور ثاني يوم للمستشفى.

س: هل يقوم المريض بالتوجه الى المستشفى لإجراء الغيار الطبي على العين بمعرفة الطاقم الطبي؟

ج:لا:

س وما الذي يحول دون ذلك؟

ج: يتم إعطاء المريض توصيات بتغير العطاء الطبي للعين كل يوم وفي حالة إذا احتاج المريض لأحد الأطباء بيقوم المريض بالتوجه للمستشفى وبيتم التغير له.



س: ما هي كيفية تغيير الغيار الطبي على العين ؟

ج: إزالة الغيار موضوع العين وغسل اليدين بالمياه والصابون وفتح العين من اسفل الخد و وضع القطرات الموصوفة من على بعد والتغيير من على بعد دون لمس العين وفي حالة غسل الوجه تقوم بغسل المنطقة المُحاطة بالعين وهي مغلقة بشاش معقم مبلل وعدم ملامسة العين ويتم وضع غطاء معقم جديد بعد القطرات.

س: وما هي المدة الزمنية باستمرار وضع المريض الغطاء علية؟

ج:هي خمسة عشر يوم تقريبا.

س: وهل يقوم المريض بالمتابعة في خلال تلك المدة؟

ج: ثاني يوم الجراحة وبعدها ثلاث أيام وبعدها بأسبوع

س: هل من المحتمل حدوث ثمة مضاعفات من جراء ذلك التدخل؟

ج: التهاب بالعين نزيف بالعين انفصال شبكي سقوط العدسة داخل جسم زجاجي وسقوط المياه البيضاء داخل جسم زجاجي

س: ما سبب حدوث مثل تلك المضاعفات؟

ج: سقوط العدسة وسقوط المياه البيضاء ناتج عن تخلخل في الأربطة الماسكة لجيب العدسة الانفصال الشبكي ناتج عن مرض السكر وعدم تظبيط السكر وأحيانا إعطاء الموضعي بالخطأ الإلتهاب ناتج عن ضعف مناعة جسم الإنسان واحياناً عدوى بكتيرية أو فطريات.

س: ما سبب حدوث العدوى أو البكتريا أو الفطرية اثناء تلك الجراحة؟

ج: عدم تنفيذ توصيات الملقنة للمريض في التنظيف واستخدام العلاج أو ميكروب من داخل المريض والمستشفى وطاقم الأطباء بيكون من التعقيم.

س: ما هي الإجراءات المتبعة في حالة تسجيل معدلات عدوى غير طبيعية في المستشفى؟

ج: هو الإجراء المتبع يقوم بإبلاغ مدير المستشفى ومكافحة العدوى.

س: وهل يتم أخذ عينات بصورة دورية لفحصها لبيان وجود عدوي من عدمه ؟

ج: هو طوال فترة وجودي كرئيس للقسم الرمد هو كان بيتم أخذ عينات ولم يسفر عن وجود أي عدوى.