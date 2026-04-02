قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

بالصور- محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني

تشهد محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية، حيث يسود طقس مائل للحرارة على مختلف أنحاء المحافظة.

وغطّت سماء المحافظة كميات من السحب، صاحَبها سقوط أمطار تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، سقطت على عدد من المناطق منذ وقت قصير.

توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار

وتشير التوقعات إلى استمرار فرص هطول الأمطار على مدار اليوم، في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المحافظة.

وتابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إجراءات تنفيذ قرار غلق المحال من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك عبر منظومة الربط اللاسلكي والمرئي التي تشمل جميع المراكز والمدن.

اتصالات مباشرة لمتابعة الوضع الميداني

واطّلع المحافظ من خلال اتصالات مباشرة مع رؤساء الوحدات المحلية على الوضع بالشوارع والأسواق، ومدى التزام الأنشطة التجارية بالمواعيد المحددة للغلق، موجّهًا بتكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع المتابعة المركزية لرصد أي مخالفة.

وشدد المحافظ على ضرورة رصد المخالفات والتعامل معها فورًا وفقًا للقانون، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخصوص تنظيم مواعيد التشغيل، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار خدمات التوصيل للمنازل دون أي تأثير.

وطالب المحافظ جميع المحال والمطاعم والورش والكافتيريات والأنشطة الحرفية بالالتزام الكامل بالمواعيد المقررة، لتجنب التعرض للإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن قرار الغلق يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين وتنظيم الحركة التجارية داخل المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية نشر الوعي بين أصحاب الأنشطة التجارية حول مواعيد الغلق لضمان تحقيق الالتزام الطوعي، داعيًا المواطنين للتعاون مع الأجهزة التنفيذية لدعم تنفيذ القرارات المنظمة لحركة الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن مركز السيطرة يعد أداة حديثة توفر رؤية فورية وشاملة لمستوى الالتزام في مختلف القطاعات، ما يتيح سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الرقابة الميدانية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

واختتم المحافظ بتأكيد استمرار المتابعة اللحظية من مركز السيطرة وغرف العمليات في المراكز والأحياء، لضمان تنفيذ قرار غلق المحال على مستوى المحافظة بالكامل.

