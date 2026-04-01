في السابع والعشرين من رمضان، خرجت "شيماء وابنتيها "أسماء" و"إيمان"، كغيرهن إلى سوق شارع 10 ببولاق الدكرور لشراء ملابس العيد، ولم يعلمن أن خروجهن ستنتهي بمأساة ووجع يطاردهن كل حين.

بدأت حكاية "شيماء" المأساوية حين رفضت أن تُقرض شقيقتها الكبرى "ماجدة" مبلغًا من المال "كل شوية تاخد فلوس من شيماء ومترجعاش .. فحدثت بينهم مشاكل" وفق ما أكده محسن زوج الضحية شيماء.

تفاصيل مشاجرة "شقيقتي بولاق" في شارع 10

بين زحام شارع 10 المعتاد، قررت "ماجدة" أن تُنفذ خطة الانتقام فراقبت خطى شقيقها "شيماء" وابنتها "أسماء" و"إيمان" بكل تمعن. ودون سابق إنذار انقضت الأخت وأولادها الستة على "شيماء"، بأسلحة بيضاء "سكاكين وكتر"، على أثرها أصيبت بجروح قطعية في الوجه والرأس وأسفل الأذن تخطت ( 46 سم) خضعت بسببها لخياطة 60 غرزة، وفق ما أكده التقرير الطبي المبدئي.

10 ليالٍ تكابد "شيماء" فيها الموت داخل غرفة العناية المركزة بالقصر العيني، على أمل النجاة بسلام، نتيجة قطع بالوجه تخطي نحو 60 غرزة، جراء الاعتداء الوحشي. رغم ذلك، لم تنتهٍ المأساة بين الطرفين فالتهديدات قائمة "كل يوم بيهددونى أنا وبناتي"، وفق ما قاله "محسن" زوج المجني عليها، مناشدًا أجهزة الأمن بسرعة القبض على الجناة.

"شيماء" حررت محضران في قسم شرطة بولاق الدكرور حملا رقمي ( 3802 لسنة 2026 و 3269 لسنة 2026)، استندت فيهما إلى تقريرين صادرين من مستشفى جامعة القاهرة، اتهمت فيهما شقيقتها "ماجدة" وأبنائها بالتعدي عليها وبناتها بأسلحة وسرقة مبالغ مالية وسلسة ذهب.

