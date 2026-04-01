"سيدة أجنبية وموعد خاص لكل زبون".. ماذا حدث داخل شقة دعارة التجمع؟

اعترفت سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أمام جهات التحقيق، بأنها استخدمت مسكنًا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتعاون مع شريك لها.

وأضافت المتهمة أنها اعتمدت على التواصل المباشر مع المتعاملين عبر تطبيقات الهاتف لتحديد المواعيد والأماكن، مشيرة إلى أن الهدف كان كسب مبالغ مالية سريعة، وأنها لم تكن تتوقع أن يتم ضبطهما "كنا بنحدد مواعيد محدودة لكل زبون، عشان نقلل أي مخاطرة".

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف المباحث بسرعة تحري الواقعة، وفحص الهاتف المضبوط لبيان حجم النشاط وعدد المتعاملين، وطلبت تفريغ محتوى المحادثات.

تفاصيل ضبط أجنبية وشريكها أدارا مسكنًا للأعمال المنافية

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمة استخدمت المسكن الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، والترويج لنشاطها عبر تطبيق الهاتف المحمول، ما يشكل نشاطًا إجراميًا واضحًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهمة والشخص المصاحب لها بعد تقنين الإجراءات القانونية، وبحوزتهما دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي في إدارة المسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لها عبر تطبيق الهاتف.

