تعطيل الدراسة بالقليوبية اليوم الخميس بسبب الأحوال الجوية

كتب : أسامة علاء الدين

12:22 ص 02/04/2026

الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية

قرر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع مدارس المحافظة، وذلك في ضوء توقعات بسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب.

تفاصيل قرار المحافظ

جاء القرار استنادًا إلى تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح، وهو ما قد يؤثر على انتظام اليوم الدراسي.

رفع درجة الاستعداد

وأكد المحافظ أن القرار يشمل كافة المدارس على مستوى المحافظة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي تداعيات.

وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين غرف العمليات بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لضمان الجاهزية التامة وسرعة الاستجابة لأي طوارئ، خاصة ما يتعلق بتجمعات مياه الأمطار أو تأثيرات الرياح.

تحذيرات للمواطنين

وأشار المحافظ إلى أن سلامة المواطنين والطلاب تأتي في مقدمة الأولويات، مؤكدًا متابعة الموقف أولًا بأول واتخاذ القرارات اللازمة وفق تطورات الطقس، مناشدًا المواطنين توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم.

