"العمل المنزلي من بينها".. حظر سفر السيدات للعمل ببعض المهن بالخارج

كتب : أحمد العش

10:13 م 01/04/2026

وزارة العمل

أصدرت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، تعليمات جديدة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تقضي بحظر سفر السيدات للعمل في عدد من المهن المحددة، في إطار تنظيم سوق العمل وضمان توافق فرص التشغيل مع الضوابط المهنية.

المهن المشمولة بقرار الحظر

وبحسب خطاب رسمي صادر عن الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة، شمل الحظر العمل في الأعمال المنزلية، مثل: الرعاية المنزلية والطهي وإدارة المنزل والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي، إلى جانب حظر العمل في المقاهي والكافيهات، مثل: مهن "الويتر" ومقدم المشروبات والأطعمة وعمال الكونتر وغيرها من الوظائف المماثلة.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء استنادًا إلى تقارير رصدها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، وحرصًا على تنظيم سوق العمل بالخارج، وحماية حقوق وكرامة العاملات المصريات.

تشديد على الالتزام وتطبيق العقوبات

وأكدت وزارة العمل، في تعميمها الصادر بتاريخ 1 أبريل 2026، ضرورة التزام جميع شركات إلحاق العمالة بمضمون القرار، مشددة على أنه سيتم وقف أو رفض معاملات الشركات المخالفة لهذه التعليمات في حال عدم الالتزام.

