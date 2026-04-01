أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب، سيؤكد في خطاب "المرتقب" اعتزامه إنهاء الحرب مع إيران في غضون 3 أسابيع، في إطار خطة شاملة لحسم الصراع نهائيا.

الجدول الزمني للحسم

يُعد هذا الخطاب، الذي سيلقيه ترامب من داخل البيت الأبيض، أول خطاب وطني رئيسي يتناول تفاصيل الصراع منذ اندلاعه في أواخر فبراير الماضي، حيث سيُعيد التأكيد على الجدول الزمني الذي وضعه لإنهاء العمليات العسكرية خلال "21 يوما"، وهو مدى زمني أطول قليلا مما قدره البيت الأبيض في بداية الحرب قبل 32 يوما.

تحديث عملياتي لسير المعارك

من المقرر أن يُقدّم ترامب "تحديثا عملياتيا" حول سير المعارك، مؤكدا أن التقدم العسكري يسير قبل الجدول الزمني المخطط له، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

كما سيحدد الرئيس الأمريكي بوضوح "الأهداف الأربعة" التي تسعى واشنطن لتحقيقها وهي: تدمير الصواريخ الإيرانية ومنشآت إنتاجها، وسحق القوة البحرية بالكامل، وضمان عدم قدرة طهران على دعم الجماعات الإقليمية، ومنعها بشكل قطعي من الحصول على سلاح نووي.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.