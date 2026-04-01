فكري صالح لمصراوي: مصطفي شوبير حارس موهوب وعليه أن يحترف مبكرًا

كتب : محمد الميموني

08:03 م 01/04/2026
تحدث فكري صالح، المشرف العام على حراس المرمى بنادي زد على تألق مصطفى شوبير في مباراة إسبانيا الودية استعداداً لكأس العالم.

وتألق مصطفي شوبير حارس منتخب مصر والنادي الأهلي في مباراة إسبانيا الودية أمس الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل السلبي قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وقال فكري صالح في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" اليوم الأربعاء: "مصطفي شوبير حارس موهوب وعنده ميزة مهمة جداً وهي بيخلي الكورة الصعبة سهلة وده شيء نادر عند بعض الحراس وده الكلام اللي قولته من 6 سنوات ماضية على شوبير".

وأضاف صالح: "قولت ان الموهبه اللي عند مصطفى شوبير اكثر من الموهبة اللي عند والده والميزه اللي في الموهبه دي بتدي للحارس الثقة في النفس والثبات الانفعالي".

وأكد صالح: "أن من المميزات عند مصطفى شوبير أن بيلعب برجله كويس اوي وعندو السرعة في رد الفعل ودي ميزه قويه لحارس المرمى".

واختتم: صالح: "لو جت مصطفي شوبير فرصة احتراف لازم يتوكل على الله لان الاحتراف لحارس المرمى بتكون صعبة شوية".

