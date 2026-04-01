حكم يُلزم أوبر بدفع 2 مليون جنيه تعويضًا لـ"فتاة التجمع" في واقعة هتك عرض

كتب : رمضان يونس

08:47 م 01/04/2026 تعديل في 10:16 م
  • عرض 25 صورة
قضت محكمة تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية، برئاسة المستشار هاني الطنطاوي، إلزام شركة "أوبر مصر" بتعويضًا مدنيًا قيمته 2 مليون جنيه لـ"فتاة التجمع" عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بعد تعرضها للخطف وهتك عرضها على الطريق العام من قبل سائق تابع للشركة.

محامي فتاة التجمع يكشف تفاصيل الحكم

وأكد "ماجد حمدي" دفاع فتاة التجمع، أن المحكمة استبعدت السائق المتهم من الدعوى كونه منعدم الأهلية للتقاضي، مشيرًا إلى سيتقدم باستئناف على الحكم، وسيطلب أمام محكمة الاستئناف تعويَضًا مدنيًا من الشركة 15 مليون جنيه لموكلته.

وأقام المحامي ماجد حمدي، وكيل "فتاة التجمع" ـ "نبيلة ع." ـ الدعوى رقم 155 لسنة 2025 ضد شركة "أوبر مصر"، طالبًا فيها تعويضًا مدنيًا قدره 15 مليون جنيه، بعد تعرض موكلته لأضرار نفسية وبدنية نتيجة حادثة هتك عرض ارتكبها أحد سائقي الشركة، الذي حكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا.

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تقدم بإنذار رسمي رقم 25125 بتاريخ 28 ديسمبر 2024 للشركة، مؤكدًا أن موكلته ستتخذ إجراءات قانونية في حال عدم الاستجابة: "أبلغنا الشركة رسميًا بالإنذار، وإذا لم تلتزم، فسيتم رفع دعوى قضائية ضدها".

وكانت محكمة النقض بالقاهرة، رفضت الطعن رقم 1039 لسنة 95 جنايات، المقدم من "سائق أوبر"، وأيدت الحكم الصادر بحقه بالسجن 15 عامًا في واقعة اتهامه بخطف وهتك عرض "فتاة التجمع" على طريق مدينة نصر، ليصبح حكمًا باتًا ونهائيًا.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم "حسين أ." في القضية رقم 2776 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، خطف المجني عليها "نبيلة إ." بالإكراه في الحادي عشر من مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتابعت النيابة أن السائق هتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاحًا أبيض "كتر"، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتها وحصر ملابسها عنها، وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصدًا هتك عرضها.

وأوضحت النيابة أن المتهم أحرز أداة قطع "كتر" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

و استمعت إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" الذي شهد بأن المتهم بالتعدي على الفتاة لم يبدأ إشعار الرحلة كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يوضح خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

