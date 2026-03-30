حرمان تونسية من اكتساب الجنسية المصرية لدواعٍ أمنية

كتب : علاء عمران

10:48 ص 30/03/2026 تعديل في 10:54 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 373 لسنة 2026، بشأن حرمان أماني عبد الرحيم فرشيشي (تونسية الجنسية)، مواليد تونس في 14 فبراير 1992، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون.

ونصت المادة الأولى على: تُحرم السيدة/ أماني عبد الرحيم فرشيشي (تونسية الجنسية)، مواليد تونس في 14/2/1992، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، تطبيقًا لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواعٍ أمنية.

