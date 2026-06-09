حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية صباح اليوم الثلاثاء، على عدد من المناطق، تشمل شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن تأثير الشبورة سيكون أكثر وضوحًا على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

انخفاض الرؤية الأفقية وتحذيرات لقائدي المركبات

دعت "الأرصاد" قائدي المركبات إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية أثناء فترات تكون الشبورة، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام وتجنب السرعات الزائدة، وعدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية.

إرشادات مهمة للقيادة أثناء الشبورة المائية

نصحت "الهيئة" بتشغيل كشافات الشبورة المائية، وزيادة مسافات الأمان بين المركبات، واستخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر، مع فتح نوافذ السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخلها.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أهمية استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لتنبيه المركبات الأخرى بوجود السيارة على الطريق، مشددة على أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

واختتمت "الهيئة" بيانها بالتأكيد على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية والقيادة بأمان حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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