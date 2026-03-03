إعلان

"مستشار مزيف".. ضبط مالك شركة مقاولات لاتهامه بتهديد سائق نقل ذكي

كتب : صابر المحلاوي

02:59 م 03/03/2026

ضبط تعبيرية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مالك شركة مقاولات بعد تورطه في التعدي على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بالمطرية.

الواقعة جاءت بعد خلاف حول قيمة الأجرة، حيث قام المتهم بالسب وتحطيم هاتف السائق، مدعيًا زورًا أنه مستشار لأحد المسؤولين لتخويفه.

وكشفت التحريات أن السائق المتضرر، المقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، لم يقم بتقديم بلاغ رسمي، لكن الفيديو المتداول ساعد في تحديد هوية المعتدي، وبالتحقيق معه أقر السائق بما حدث من تعدٍ على شخصه وممتلكاته.

تمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، الذي اعترف بانتحال صفة كاذبة خوفًا من مواجهة السائق مباشرة. كما أقر بصحة التعدي وتحطيم الهاتف.

وأحالت النيابة العامة الملف لمباشرة التحقيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المتضرر ومحاسبة المتهم وفقًا للقانون.

خلاف أجرة انتحال صفة مستشار مزيف

