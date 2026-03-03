إحباط ترويج 22 طنا من الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات تموينية موسعة استهدفت ضبط الجرائم المتعلقة بالسلع المدعمة ومراقبة الأسواق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط نحو 22 طنا من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، قبل تهريبه أو إعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء المدعم أو الحر، وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المقرر.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط الأسواق وردع المخالفين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ومنع استغلال المواطنين.