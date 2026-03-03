إعلان

إحباط ترويج 22 طنا من الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء

كتب : علاء عمران

11:42 ص 03/03/2026

ضبط دقيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات تموينية موسعة استهدفت ضبط الجرائم المتعلقة بالسلع المدعمة ومراقبة الأسواق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط نحو 22 طنا من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، قبل تهريبه أو إعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء المدعم أو الحر، وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المقرر.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط الأسواق وردع المخالفين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ومنع استغلال المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط دقيق السوق السوداء شرطة التموين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
قائمة الهواتف التي ستنتهي من الدعم في 2026.. التفاصيل
أجهزة متنوعة

قائمة الهواتف التي ستنتهي من الدعم في 2026.. التفاصيل
غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
شئون عربية و دولية

غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
الهلال الأحمر الإيراني: 787 قتيلاً و153 مدينة متضررة جراء الهجمات الأمريكية
شئون عربية و دولية

الهلال الأحمر الإيراني: 787 قتيلاً و153 مدينة متضررة جراء الهجمات الأمريكية
"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
رياضة محلية

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان