يجب دعمهم ماديًا.. عميد قصر العيني يعلق على هجرة الأطباء

كتب : عمر صبري

11:22 م 25/03/2026

هجرة الأطباء

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد طب قصر العيني، أن الاحتفال بمرور 199 عاماً على إنشاء القصر العيني يعكس تاريخاً ممتداً من الريادة في رعاية المرضى وتعليم الأطباء منذ عهد محمد علي وكلوت بك، بما يحمّل الجميع مسؤولية الحفاظ على هذا الصرح الوطني.

وأوضح خلال لقائه على قناة إكسترا نيوز، أن الكلية تنفذ رؤية تطوير شاملة للتعليم الطبي عبر تحديث المناهج، ودمج العلوم الأساسية بالسريرية، وتطوير نظم التقييم، والتوسع في التعليم بالمحاكاة والذكاء الاصطناعي وفق المعايير العالمية، بهدف إعداد طبيب كفء وآمن.

وأشار إلى إطلاق برامج حديثة مثل دبلومة طب الكوارث، والتوسع في التخصصات الدقيقة كالجراحات الروبوتية وتقنية ECMO، إلى جانب استمرار تقديم خدمات طبية ضخمة رغم الضغط خلال أيام عيد الفطر.

وفيما يخص هجرة الأطباء، شدد على أهمية تحسين بيئة العمل، وتطوير برامج الدراسات العليا، ودعم الأطباء مادياً، بما يضمن استقرارهم واستمرار دور القصر العيني كركيزة أساسية للمنظومة الصحية في مصر.

