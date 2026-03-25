بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين

كتب : عمرو صالح

06:38 م 25/03/2026

وزارة الزراعة

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات، موجهاً باستنفار كافة الإدارات والقطاعات والهيئات المعنية، وعلى رأسها الخدمات الزراعية، والإرشاد الزراعي، مكافحة الآفات، والخدمات البيطرية، فضلا عن مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، للنزول الميداني الفوري والتواصل المباشر مع المزارعين والمربين، لتقديم الدعم الفني اللازم وتذليل أي عقبات تواجههم.

وأصدرت وزارة الزراعة حزمة من التوصيات العاجلة للمزارعين والمربين لضمان حماية الإنتاج القومي، حيث شددت التوصيات على الالتزام التام بوقف عمليات الري خلال فترة سقوط الأمطار والرياح، مع ضرورة الإسراع بتصريف المياه الزائدة من الأراضي والمزارع عبر المصارف الزراعية لمنع حدوث اختناق للجذور، إضافة الى التوقف النهائي عن عمليات التسميد أو رش المبيدات طوال فترة التقلبات الجوية لضمان فاعلية المستلزمات وعدم إهدارها.

وأكدت الوزارة، ضرورة فحص المحاصيل بدقة خلال أسبوع من انتهاء الموجة، خاصة لرصد أمراض "البياض" والأعفان في الخضروات، و"الأصداء" في القمح، والتدخل بالعلاج الفوري، ذلك بالإضافة إلى إجراء رشة مغذيات متخصصة لمحاصيل الخضر لتعويض الإجهاد الفسيولوجي، وفي حال تراكم الأملاح نتيجة الأمطار، ينصح بالري السريع "على الحامي" لغسيل التربة.

وأكدت الوزارة على وضع المحاصيل التي تم جمعها مثل البصل والثوم تحت مظلات آمنة لحمايتها من الرطوبة والمسببات المرضية.

وأشارت التوصيات إلى منع تواجد الحيوانات في الحقول المفتوحة أثناء العواصف والأمطار، وضرورة إيوائها داخل الحظائر، مع توفير التدفئة اللازمة باستخدام "أجولة الخيش" لمنع إصابتها بنزلات البرد، ذلك بالإضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لتقليل فرص الإصابة بالأمراض الناتجة عن زيادة الرطوبة والتقلبات الجوية المفاجئة.

وأكدت وزارة الزراعة أن غرف العمليات في حالة انعقاد دائم لتلقي شكاوى المزارعين والمربين وتقديم الحلول الفورية، مشددة على أن الحفاظ على الأمن الغذائي وحماية استثمارات المزارعين يمثل أولوية قصوى لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وناشدت المزارعين بالتواصل مع الوزارة والإدارات الزراعية والوحدات البيطرية، لطلب الدعم والمساعدة أو الاستفسار، فضلا عن تواصل المربين مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لأي دعم على رقم الخط الساخن 19562.

اقرأ أيضا:

الزراعة: إزالة 384 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر

بسبب الطقس السيئ.. الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من ألفي خيمة ومستلزمات إلى غزة

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟